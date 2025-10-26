La entrerriana Melany Detzel continuará en el vóley de Portugal

En las últimas horas, el Vitória Sport Clube de Portugal anunció la llegada de la entrerriana Melany Detzel para vestir la camiseta de su equipo. De esta manera se confirma que la joven de 20 años oriunda de Aldea Spatzenkutter continuará su carrera en Portugal, donde la última temporada vistió la camiseta de Sporting de Lisboa.

La armadora nacida el 24 de septiembre de 2005 viene de disputar la última edición del Mundial U21 de vóley femenino que se llevó a cabo en Indonesia.

Con las Panteras lideró la Zona A con puntaje perfecto y superó los octavos de final, pero en cuartos cayó ante Brasil (3-0) y luego ante China (3-1), por lo que el equipo jugó la final por el séptimo lugar. Allí, la selección superó a Turquía por 3-0 y se quedó con el séptimo lugar del escalafón en el certamen que ganó Italia.

En cuanto a su carrera en clubes, Detzel viene de ganar la Copa de Portugal con el Sporting, por lo que el objetivo será seguir creciendo dentro del vóley portugués vistiendo la camiseta de una nueva institución. Esta será su segunda temporada en el extranjero.

En su llegada a la institución portuguesa expresó: “Vamos a dar nuestra mejor versión para cumplir con los objetivos del club. Tenemos un equipo con mucha calidad y una buena oportunidad para mostrar nuestro potencial”.

La jugadora que dio sus primeros pasos en el Club Atlético Paracao agregó sobre el club al que llegó: “(Es un club) con mucha historia y muy querido por sus hinchas. Sentimos mucho el apoyo de todos los fanáticos y confío en que eso nos servirá de motivación para ganar todos nuestros partidos”.

Este domingo a partir de las 13, Vitoria enfrentará a Esmoriz GC en la Primera División Femenina del vóley de su país. El equipo comenzó con dos triunfos y se encuentra en el lote de líderes del certamen.