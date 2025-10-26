Tragedia en Misiones: un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 8 muertos

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 892, en la localidad de Campo Viera. En el micro viajaban unas 50 personas

Un trágico siniestro vial conmocionó esta madrugada a la localidad de Campo Viera, en el centro de la provincia de Misiones. Alrededor de las 4:30 horas, un colectivo de la empresa Sol del Norte, que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá, colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

Como consecuencia del violento impacto, hay al menos 8 muertos y 29 heridos, de cuales seis son hombres y dos son mujeres. De todas maneras, las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate.

El ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. En tanto, el auto quedó destrozado sobre la banquina, a escasos metros del lugar del choque.

Desde las primeras horas de la madrugada, más de 150 efectivos policiales, junto a Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial, continúan trabajando intensamente en el lugar para asistir a las víctimas, remover los vehículos y rescatar a personas que aún permanecen dentro del colectivo.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la empresa no cuenta con la lista de pasajeros, por lo que la Policía trabaja en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes.

La Ruta Nacional 14 permanece con un solo carril habilitado, por lo que se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución y evitar la zona si no es estrictamente necesario, a fin de facilitar las tareas de rescate, asistencia y peritaje.

Los heridos, con lesiones de distinta gravedad, están siendo trasladados a los hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que algunos casos más críticos fueron derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

“A simple vista puedo deducir que hubo un impacto entre el auto y el colectivo. A raíz del lugar donde impacta el auto en el colectivo, que sería en la parte delantera del lado del chofer, estimo que el chofer habrá perdido el control”, dijo Ariel Senchuk, propietario de la empresa Sol del Norte, en diálogo con el diario El Territorio.

El hombre, que se encuentra en la zona del accidente, detalló que el colectivo salió a las 4 con destino a Iguazú. Es decir, aproximadamente 30 minutos antes de la colisión. “No podemos saber la cantidad de personas que iban ni sus identidades, porque como es un servicio provincial, la gente aborda al colectivo y baja. Depende de la localidad, depende del tiempo que esté viajando”, indicó.

Así fueron las tareas de rescate de los pasajeros atrapados en el colectivo

Y agregó: “Dentro de la provincia nunca se suministran datos ni se requieren datos de los pasajeros. También tenemos el condimento de que hoy había pasaje gratuito por las elecciones”.

Apenas dos meses antes del grave accidente ocurrido este domingo sobre la Ruta Nacional 14, la localidad de Campo Viera ya había sido escenario de otro trágico siniestro vial.

En aquella oportunidad, un hombre de 53 años perdió la vida y varias personas resultaron heridas tras un choque frontal entre dos vehículos sobre la Ruta Provincial 6, a unos cuatro kilómetros de la rotonda de acceso al municipio.

El colectivo, perteneciente a la empresa Sol del Norte, transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá

El hecho se registró alrededor de las 19:28 del sábado 23 de agosto, cuando un Renault 18, que se desplazaba en sentido Campo Viera–Gobernador Roca, impactó de frente contra el lateral izquierdo de un Ford Falcon que circulaba en dirección contraria.

El Renault 18 era conducido por Héctor Ricardo Zembruski, de 53 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 34 años, dos niños de 12 y 11 años, una niña de 4 años y un hombre de 48.

En tanto, el Ford Falcon era guiado por un joven de 31 años, residente en Gobernador Roca, acompañado por un muchacho de 18 años, oriundo de Paraje El Bonito, Santo Pipó.

El violento impacto provocó que el Renault 18 volcara sobre la calzada, quedando completamente destruido. Su conductor, Zembruski, quedó atrapado entre los hierros retorcidos, sin signos vitales al momento de la llegada de los efectivos policiales y bomberos voluntarios. El médico policial determinó posteriormente que el hombre falleció a causa de múltiples politraumatismos.

Por su parte, la niña de 4 años sufrió un traumatismo de cráneo con cefalohematoma occipital y hematomas en distintas partes del cuerpo, mientras que los demás ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al hospital local con lesiones leves y posteriormente dados de alta.

