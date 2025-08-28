Fútbol: la selección argentina tiene la lista definitiva para la despedida de Messi por Eliminatorias

El seleccionado argentino recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador, el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se confirmó la lista definitiva de convocados del seleccionado nacional masculino para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Además de la presencia de Lionel Messi –que anunció que será su despedida de local en este tipo de encuentros clasificatorios– se destaca la inclusión de varios jóvenes jugadores.

Cabe destacar que como desde hace varios meses, el gualeyo Lisandro Martínez no forma parte de la convocatoria debido a la seria lesión que sufrió jugando para el Manchester United de Inglaterra. Pero tampoco la nómina está conformada por otros futbolistas entrerrianos.

Entre las novedades sobresale José Manuel López, delantero del Palmeiras con gran presente, que pelea por consolidarse como alternativa en el ataque. También aparecen Julio Soler, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni y Giuliano Simeone, apuestas de futuro para la Albiceleste.

No figura entre los convocados Enzo Fernández, debido a la suspensión que debe cumplir por su expulsión ante Colombia (1-1), pero sí aparece como alternativa Alan Varela, ex futbolista de Boca.

Argentina, ya clasificada y líder de la tabla con 35 puntos, recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre y visitará a Ecuador el martes 9 en Guayaquil, para cerrar su camino en estas Eliminatorias.