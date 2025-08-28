Murió un joven tras ser aplastado por la pala de un tractor en Urdinarrain

Un trágico accidente laboral ocurrió en el mediodía de este jueves 28, en un campo cercano a la ciudad de Urdinarrain, detrás del barrio Butelli. Un joven de 31 años, identificado como Juan Inchausti, falleció de manera inmediata mientras realizaba tareas de reparación en la pala mecánica de un tractor tipo Bobcat.

De acuerdo con la información preliminar, la máquina presentaba un desperfecto que impedía su normal funcionamiento. En esas circunstancias, y por causas que aún son materia de investigación, la pesada pala de hierro descendió de manera repentina, golpeando la cabeza del trabajador y provocándole la muerte en el acto.

La víctima era padre de dos pequeños hijos: un niño de 10 años y una niña de apenas 2. Al momento del accidente, se encontraban en el lugar otros trabajadores, quienes, pese a presenciar la escena, no pudieron intervenir para evitar el fatal desenlace.

En el galpón se hizo presente personal policial de la Comisaría de Urdinarrain, que trabajó bajo directivas de la Fiscalía de Gualeguaychú. Además, intervino el Gabinete de Criminalística de la misma ciudad para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias del hecho.

La noticia generó profundo dolor en la localidad, especialmente entre allegados y vecinos de la víctima, quienes destacaron su compromiso laboral y dedicación familiar. La investigación judicial continuará para determinar con precisión qué fallas técnicas o de seguridad derivaron en el accidente.

Fuente: Cristal Urdi