Cambios en los feriados: Satto valoró la medida y dijo que fue un pedido de las provincias

El secretario de Turismo, Jorge Satto, valoró los cambios en el régimen de feriados que dispuso el gobierno nacional y señaló que con producto de un pedido “que fue bien recibido y tuvo respuesta favorable” formulado al ministro del área, Daniel Scioli, por el Consejo Federal de Turismo, que integran funcionarios del sector de todas las provincias.

Las nuevas disposiciones del gobierno nacional para los feriados que caen en fin de semana comenzará a implementarse el 12 de octubre, que cae domingo y se trasladará al lunes siguiente para genera un fin de semana largo.

El mismo criterio se adoptará con otros feriados trasladables que caigan en fin de semana y podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior.

Según informó Satto, esta modificación era un reclamo recurrente en el ámbito del Consejo Federal del Turismo, que se reúne mensualmente, y es presidido por Daniel Scioli. El organismo tuvo su última sesión en Paraná.

“El reclamo era insistentemente formulado por las provincias y la voz principal estuvo a cargo de Buenos Aires, mientras Entre Ríos siempre apoyó. Se trata de encontrar un equilibrio entre la actividad productiva, comercial e industrial, que demanda menos feriados para más días laborables, y el sector turístico, que solicita fines de semana largos o que los feriados se pasen a lunes o viernes”, detalló Satto.

El funcionario recordó que ya se había establecido un punto intermedio en cuanto a los días no laborables y que, tras la experiencia del feriado del 15 de agosto, se están midiendo los resultados. En ese marco, aquellos feriados que caían sábado o domingo no se trasladaban por ley a días hábiles.

Para el próximo 4 de septiembre está prevista la reunión del Consejo Federal de Turismo en San Juan, donde se hará el anuncio definitivo sobre el fin de semana largo de octubre, muy reclamado por el sector turístico.

