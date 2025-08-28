Rogel recordó el secuestro por parte de la última dictadura de Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Amaya

Fabián Rogel, diputado provincial (UCR-Paraná), rindió homenaje a Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Amaya. Fue en la sesión de la Cámara baja, este jueves.

Rogel recordó que Solari Yrigoyen y Amaya fueron “secuestrados por la dictadura cívico-militar el 17 de agosto de 1976”, dictadura “que asolaba el país en ese tiempo”. “En el caso de Solari Yrigoyen, del que soy amigo personal, se produjo una presión social internacional muy grande y eso permitió salvar su vida. Amaya, en tanto, murió porque los dictadores lo privaron de sus medicamentos como modo de crueldad añadida al encierro y la tortura”, reseñó. “Rendí así mi homenaje a ambos militantes, defensores de los derechos humanos”.

Visitar el video de la intervención de Rogel aquí

El diputado también recordó “un hecho lamentable de la historia argentina: el golpe de Estado perpetrado el 6 de septiembre de 1930 que derrocó al primer gobierno elegido en comicios libres: el de Hipólito Yrigoyen”. “Con ese hecho se inauguró una práctica lamentable que habría de ser recurrente en el país durante todo el siglo XX: los golpes de Estado”.