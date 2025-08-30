Rocamora ganó la primera final y va por el título

Antonella González (con la pelota) fue una de las figuras en la victoria del "Rojo".

Este viernes por la noche se disputó la primera final de la Liga Provincial de Mayores de básquet femenino. El duelo fue en el estadio Julio César Paccagnella y enfrentó a los dos equipos uruguayenses que llegaron a la definición: Rocamora y Regatas. El Rojo cuenta con ventaja de localía, motivo por el que jugó el primer partido como local.

En el primer cuarto ambos equipos imprimieron vértigo al juego, pero ese vértigo estuvo acompañado por el nerviosismo, por lo que acertaron poco. Hacia el final del tramo estaban 7-7, hasta que apareció la claridad en el local que tomó distancia con un triple de Figueroa que abrió un parcial de 7-0 para el 14-7 con el que se fueron al descanso.

A Regatas le costó relevar la dependencia de Rocío Díaz. Ante la imposibilidad de generar puntos por otra vía, el Celeste sucumbió ante la pluralidad de opciones que tenía el anfitrión. Es por eso que con el 21-9 en el tablero llegó el pedido de minuto del técnico visitante. Ese corte no tuvo efecto: Rocamora igual se impuso al cabo de los primeros 20 minutos por una diferencia de 19: 30-11.

En el retorno al campo de juego Regatas mejoró su rendimiento, pero nunca pudo ponerse en partido. Rocamora llegó a una ventaja de 25 puntos con la que controló el juego sin mayores inconvenientes. Al cabo del penúltimo cuarto la diferencia pisó los 30 puntos: 54-25.

En el tramo final se impuso el Celeste por 17-15, pero de ninguna manera hizo más que decorar el resultado final. Las de Laura González ganaron por 69-42 y mantienen la ventaja en la definición por el título.

La figura de este encuentro fue Laura González, que firmó una planilla con 14 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias. La goleadora, por otra parte, fue Paula Santini, con 22 tantos. En el Celeste, Rocío Díaz firmó un doble-doble con 15 puntos y 11 rebotes.

Para la segunda final habrá que esperar al lunes 1 de septiembre, día en que la serie se trasladará al estadio Juan José Garro, de Regatas.