Torneo Clausura: Platense y Godoy Cruz bajarán el telón de la fecha

Platense y Godoy Cruz jugarán desde las 19.15 en el estadio Ciudad de Vicente López por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025. El Calamar, intentará acercarse a los puestos de playoffs y volver a ganar tras la victoria ante San Lorenzo, mientras que el elenco mendocino tratará de revertir una racha de diez encuentros sin triunfos que lo complicó con el descenso. El partido será controlado por Nicolás Lamolina.

Sin la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez en la dirección técnica, al vigente campeón del fútbol argentino se le complicó encontrar su mejor versión, e incluso recién en su última presentación ante San Lorenzo pudo ganar por primera vez desde aquella final ante Huracán.

Ahora, luego de no poder disputar su compromiso de la última fecha ante Independiente a causa de la suspensión del estadio Libertadores de América, buscará acercarse a los puestos de playoffs.

Por su parte, el Tomba no atraviesa un buen momento, lleva 10 partidos sin ganar y encadena cinco derrotas consecutivas, que no solo implicaron su eliminación de la Copa Sudamericana en octavos de final frente a Atlético Mineiro, sino que también lo dejaron a dos puntos del descenso por tabla anual.

En el medio, Esteban Solari rescindió su contrato por común acuerdo y dejó su cargo como entrenador, pero la asunción de Walter Ribonetto no fue suficiente para levantar cabeza y todavía no pudo conseguir victorias en cuatro duelos dirigidos.