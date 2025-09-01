El “Bicho” Flotta repasó un nuevo fin de semana del fútbol grande

En su columna semanal en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se refirió en el inicio de su alocución a la victoria de Unión frente a Racing. “Jugó muy bien el equipo santafesino, con un 4-4-2 pragmático y dos delanteros excelentes que lucharon contra los defensores y también se movieron muy bien en los espacios libres y crearon peligro”.

Enseguida hizo foco en el equipo de Avellaneda: “Le hicieron 12 goles en siete partidos, es mucho, además Racing nunca perdió cuatro partidos seguidos en condición de local. Además, el rendimiento es bajísimo, el mediocampo es una autopista sin peaje, le llegan seguido a Arias. Hay muchos rendimientos bajos, a Arias le marcan todos los partidos”.

Y destacó: “La gente tiene paciencia porque espera el partido con Vélez por la Copa Libertadores, pero si no mejorar es muy complicado. La verdad es que el futuro de Racing es preocupante”.

Y reconoció: “Ojo que no será sencillo, porque Vélez anda bien, tiene un mediocampo interesante con un Aliendro que le dio equilibrio y arriba Carrizo que viene encontrando su funcionamiento. Además, Guillermo y Gustavo saben mucho, son pillos y saben manejar planteles”.

En otro tramo se refirió al triunfo de River. “Gana, pero su rendimiento es irregular. Ganó a 2 a 0 a un débil equipo, que marcha último y es candidato firme al descenso. Creo que hizo dos goles en 17 minutos y se le simplificó el partido”.

