El conductor de un auto quiso frenar por la lluvia y terminó volcando en la ruta 18

En la madrugada de este lunes un auto volcó en la ruta 18, en el ingreso al Club Tilcara. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas, pero sí daños materiales severos en el vehículo.

Según se informó a Ahora.com, en el auto viajaba una pareja que se dirigía a Villaguay, de donde es oriunda. El conductor intentó frenar por la lluvia y no advirtió la alcantarilla.

A raíz de esa maniobra, el auto terminó despistando y luego volcó. En el lugar se realizaron trabajos de remoción del vehículo durante la mañana del lunes.

"Diluviaba y quisimos frenar, pero nos dimos vuelta”, indicaron los protagonistas del incidente vial.

En diálogo con Canal 9 Litoral, la pareja mencionó que tenían “un dolor fuerte en el pecho” a raíz de la fiereza del impacto y la presión del cinturón de seguridad.