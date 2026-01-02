Un informe señaló que en la provincia hubo 21 conflictos por "empresas en crisis" durante el 2025

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) nació en 2012 con el objetivo de democratizar el estudio y la comprensión de la economía argentina a través de la elaboración de informes económicos rigurosos, redactados con un lenguaje accesible al público en general.

En el último informe que dio a conocer la entidad sobre empresas en crisis destaca un mapa federal que detalla por jurisdicción los 628 conflictos laborales y cierres de empresas (2024-2025).

En el caso de Entre Ríos, CEPA detalla 21 conflictos en empresas: despidos, suspensiones, cierres, quiebra, retiros voluntarios.

Entre los casos que ilumina CEPA está el conflicto en la fábrica de baterías Fademi, de Larroque, en el departamento Gualeguaychú, donde en junio de 2024 comenzó un conflicto por 25 despidos lo que derivó en un acampe en la puerta de la empresa que ya lleva más de 500 días, publicó Entre Ríos Ahora.

“Soy trabajador de Fademi SA, estamos acampando afuera de la fábrica hace más de 1 año y medio. Este es el segundo año que pasamos las fiestas afuera del campeonato. Tenemos un fallo de la justicia a favor nuestro que ordena la reincorporación de los trabajadores o el pago total. Hasta el momento no se cumple y los amigos políticos están tratando de salvarle las papas”, escribió un trabajador al comentar la publicación de CEPA.

El informe recoge también otras situaciones. El mapa de conflictos empresariales en Entre Ríos incluye a Buses Paraná, la concesionaria del transporte urbano de pasajeros en la capital que concluyó la prestación el 6 de diciembre último, y hoy 237 trabajadores batallan por su transferencia a la nueva prestataria, San José.

También, dos medios de comunicación que han atravesado proceso de achique de personal producto de retiros voluntarios.

El listado incluye, además, Unilever, Carrefour, Granja San José y la permisionaria de casas de apuestas Newtronic SA.