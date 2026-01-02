Gabriel Arias cerró su ciclo en Racing para ser nuevo arquero de Newell’s

El arquero Gabriel Arias acordó condiciones para seguir su carrera en Newell’s Old Boys de Rosario, luego de un exitoso paso por Racing. El argentino nacionalizado chileno firmó en condición de libre por una temporada para disputar el Torneo Apertura 2026 con la camiseta del club del Parque Independencia.

En su etapa como golero del club de Avellaneda, Arias logró seis títulos: Copa Sudamericana (2023/24), la Recopa Sudamericana (2024/25), Superliga (2018/19), Trofeo de Campeones (2018/19 y 2021/22), Supercopa Internacional (2022/23). Además ascendió a Primera División desde la B Nacional con Olimpo de Bahía Blanca (2009/10).

El pasado miércoles 31, Arias se despidió de Racing con un extenso mensaje en sus redes sociales: “Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le hubiera creído. Pero cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces que darles las gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá?”.

Luego de una larga y exitosa relación con la Academia, Arias afrontará un nuevo desafío en su carrera: arribó este viernes a Rosario para someterse a la revisión médica y quedó oficialmente vinculado al club Rojinegro.

Firma de contrato y a entrenar 🖋️🔛



Gabriel Arias selló su vínculo con Newell’s por una temporada y ya está entrenando a las órdenes de la dupla en la vuelta a las prácticas.https://t.co/99O69znyA9 pic.twitter.com/CAtQhcg79l — Newell’s Old Boys (@Newells) January 2, 2026

De esta manera, Newell’s cubrirá un puesto clave tras las salidas del costarricense Keylor Navas y Lucas Hoyos, y frente a los rendimientos irregulares de Juan Espínola y Williams Barlasina.

El ex Racing se convierte así en el primer refuerzo de Newell’s en 2026, en un mercado en el que el club también cuenta con los regresos de los préstamos de Juan Ignacio Ramírez, Armando Méndez, Josué Reinatti y Marcelo Sponda, da cuenta NA.

Arias llega a Rosario después de consolidarse como ídolo en Racing, aunque en el segundo semestre de 2025 perdió la titularidad frente a Facundo Cambeses, cuyo buen rendimiento lo llevó a ser considerado en la Selección Argentina. Su salida marcó el cierre de un ciclo significativo tanto para el club como para el jugador.

Arias debutó profesionalmente en Olimpo de Bahía Blanca en 2007, pasó luego por Defensa y Justicia, tuvo un préstamo destacado en Unión La Calera en 2018 y, tras ello, fue adquirido por Racing, donde se ubicó entre los mejores arqueros de la institución en el siglo XXI.