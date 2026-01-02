El Gobierno creó un nuevo régimen de subsidios a la energía: cuáles son los cambios

El Gobierno dispuso este viernes la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un esquema que unifica los subsidios de alcance nacional y elimina el sistema de segmentación de usuarios residenciales por niveles de ingresos. Con esta medida, dio por finalizado el período de transición hacia el nuevo modelo, iniciado en junio de 2024.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 943/2025, publicado en el primer Boletín Oficial del año, bajo las firmas del presidente, Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El régimen alcanza a los hogares que reciben subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10 kilos.

Según señaló el Poder Ejecutivo, el objetivo del SEF es garantizar a los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad el acceso al consumo energético considerado indispensable. En ese marco, la normativa estableció la eliminación del esquema de segmentación en tres niveles de ingresos y la unificación de los beneficiarios en una única categoría de usuarios que requieren asistencia estatal para cubrir sus necesidades energéticas básicas.

En paralelo, se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. El nuevo registro utilizará como base la información del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), vigente desde junio de 2022.

El decreto aclaró que los usuarios ya inscriptos en el RASE no deberán realizar una nueva inscripción para acceder al ReSEF. No obstante, podrán completar formularios de declaración jurada con el fin de actualizar los datos vinculados al grupo conviviente, los ingresos y las fuentes de suministro energético para las cuales solicitan el subsidio.

Criterios de inclusión y alcance del nuevo régimen

El decreto estableció que el SEF tendrá una única categoría de beneficiarios, integrada por los hogares que efectivamente requieran asistencia estatal para cubrir el consumo energético indispensable. Para definir la inclusión, se fijó como criterio general que los ingresos netos declarados y/o registrados del grupo familiar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales ($406.903 según la última medición de diciembre) para un Hogar tipo 2 (dos adultos y dos menores), según los valores del Indec.

La normativa precisó que este esquema permitirá mantener el beneficio para los hogares que anteriormente integraban el Nivel 2 de la segmentación y, al mismo tiempo, extender la ayuda a los sectores más vulnerables que hasta ahora estaban incluidos en el Nivel 3. Además, se ratificó la continuidad del subsidio para familias con integrantes que cuenten con Certificado de Vivienda del ReNaBaP o perciban una Pensión Vitalicia a Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

En el caso de los hogares donde resida al menos una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera esa condición implica una necesidad concreta de asistencia económica para el pago de los servicios energéticos. El decreto también habilitó a la autoridad de aplicación a definir indicadores patrimoniales que permitan presumir niveles de ingresos incompatibles con el acceso al subsidio.

Bonificaciones, consumos base y gradualidad

El nuevo régimen fijó bloques de consumo base diferenciados para la energía eléctrica según la estacionalidad. Se estableció un tope de 300 kWh mensuales para los períodos de mayor demanda y de 150 kWh para los meses de menor consumo, sobre los cuales se aplicarán las bonificaciones correspondientes. Los consumos que excedan esos límites no recibirán subsidio.

Para el gas natural y el gas propano indiluido por redes se mantuvieron los volúmenes de consumo base definidos en resoluciones previas, contemplando las diferencias geográficas y estacionales. Estos mismos parámetros se extenderán a los hogares que cuenten con suministro de gas propano por redes, que hasta ahora no estaban alcanzados por el esquema general de subsidios.

En materia de descuentos, el decreto dispuso que los beneficiarios del SEF recibirán una bonificación general del 50% sobre el consumo base de electricidad durante todo el año. En el caso del gas, se prevé que durante los meses de verano no haya subsidio por los bajos niveles de consumo, sin perjuicio de eventuales bonificaciones extraordinarias que pueda definir la Secretaría de Energía.

Con el objetivo de asegurar una transición gradual, durante 2026 se aplicará una bonificación adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre el consumo subsidiado, tanto para electricidad como para gas. Ese refuerzo se reducirá de manera progresiva a lo largo del año, con el fin de evitar saltos abruptos en las facturas y garantizar previsibilidad a los usuarios.

Unificación de registros y control de beneficiarios

El decreto dispuso la transformación del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que concentrará a todos los beneficiarios del régimen. La base de datos existente será utilizada como punto de partida, sin necesidad de que los usuarios vuelvan a inscribirse, aunque podrán actualizar su información mediante declaraciones juradas.

Asimismo, se estableció que los beneficiarios podrán consultar su situación a través de la plataforma Mi Argentina y solicitar la revisión de su categorización mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD). La autoridad de aplicación podrá cruzar datos con otros organismos del Estado para verificar ingresos, patrimonio y condiciones socioeconómicas, con el objetivo de reducir errores de inclusión y exclusión.

Finalmente, la normativa avanzó en la unificación de los distintos regímenes vigentes y dispuso la migración de los beneficiarios del Programa Hogar al SEF en un plazo de seis meses. Con esta medida, el Gobierno dio por concluido el período de transición iniciado en 2024 y consolidó un esquema único de subsidios energéticos de alcance nacional, orientado a una asignación más focalizada y transparente de los recursos públicos.