¿Cómo prepararse para sobrevivir a otro año de extrema derecha?

Agotamiento, angustia, cansancio físico y emocional son algunos de los estados que más se repiten en este cierre de ciclo. ¿Qué sucederá en 2026? ¿Cuántas personas perderán su empleo o caerán en la indigencia? ¿Cómo enfrentar una reforma laboral que restringe derechos básicos? ¿Cómo defenderse de un gobierno que ha elegido la violencia como forma de ejercer el poder que el pueblo le confirió en las urnas?

En esta nota, referentes de distintos ámbitos reflexionan sobre cómo continuar y cómo organizarse cuando la mejoría parece un horizonte todavía invisible.

Desolación y resistencia

Entre quienes rechazan la gestión de Javier Milei, impera un estado social de resignación y desesperanza. Ante el avance del gobierno, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué está haciendo la oposición? Sin embargo, para entender este escenario de desolación, es necesario profundizar en otros interrogantes: ¿quiénes se están movilizando?, ¿cómo se profundizó la precarización?, ¿por qué se fragmentaron las luchas? y, sobre todo, ¿cómo construir unidad?

Quienes han visto afectada su economía relatan un sentimiento de colapso constante. Deudas, salarios desplomados, pluriempleo y alquileres impagables impactan directamente en la salud mental, convirtiendo el acceso a un tratamiento en una cuestión de clase. Ante este panorama, la tarea urgente es unir las luchas.

Georgina Orellano, secretaria nacional de AMMAR, señala:

“Terminamos el 2025 agotadas, con la salud mental afectada por la precariedad, el hambre y la violencia. Somos conscientes de que el 2026 será un año mucho más duro. Por eso es imprescindible que la articulación con otros sectores deje de ser un eslogan y se concrete en la práctica. Necesitamos unidad y conciencia de clase para que, ante cada caso de violencia institucional, no seamos los mismos de siempre los que reclamamos. No podemos esperar a que aparezca un muerto para salir a manifestarnos”.

La batalla por el conocimiento

Estamos frente a una gestión que se sostiene sobre cifras que el propio INDEC desmiente y que llega a negar la violencia de género a pesar de que se cobra una víctima cada 36 horas. Frente a la falta de experiencia territorial y el desconocimiento de las luchas históricas por parte del Ejecutivo, surge la necesidad de la formación.

Lara Bertolini, activista travesti y trabajadora judicial, sostiene:

“Es fundamental defendernos desde el conocimiento. Cada vez que este gobierno intentó derogar leyes, lo hizo ignorando normas constitucionales y compromisos internacionales. Tenemos que transmitir saberes para poder refutar sus argumentos vacíos. También debemos señalar a aquellos representantes de partidos supuestamente civiles que apoyaron presupuestos de ajuste; es necesario ser contundentes en las urnas y desechar a quienes no tienen convicciones a la altura de los desafíos democráticos actuales”.

La comunidad como refugio y salida

Para las organizaciones sociales, el 2025 fue un año de lucha cuerpo a cuerpo. Son las mujeres de los barrios quienes sostienen comedores y merenderos, incluso cuando el Gobierno Nacional las despojó de toda asistencia. Frente al individualismo libertario, la acción colectiva se vuelve vital.

Johanna Duarte, secretaria gremial de la UTEP, afirma:

“El camino de salida está en la comunidad que resiste y no se deja impregnar por los vicios del individualismo. Hay que fortalecer los lazos territoriales y mirar desde las periferias, donde los excluidos conservan la esperanza. La salida no vendrá de las instituciones, sino de la escucha a esa comunidad que persiste en la defensa de derechos. Esa lucha popular debe traducirse luego en una alternativa política con protagonismo del pueblo”.

El legado de la calle

Si de resistencia se trata, los jubilados han dado cátedra este año, enfrentando la represión y la intemperie en sus jornadas de los miércoles frente al Congreso.

Nancy Yulán, referente de los jubilados, reflexiona:

“No queda otra salida que estar en las calles para impedir que se concrete la política fascista de este gobierno. El triunfo de los trabajadores del Garrahan es un oasis que demuestra que, cuando las causas se vuelven nacionales y hay unidad, se le puede torcer el brazo a Milei. Como sobrevivientes de los 70, no vamos a traicionar el legado de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos; seguimos luchando por la democracia obrera y de bases”.

El desafío de no solo sobrevivir

Mientras el Gobierno negocia nuevas reformas y algunas centrales sindicales mantienen un silencio preocupante, la organización desde abajo se vuelve la única garantía.

Myriam Bregman, dirigente del PTS, enfatiza:

“No creo que solo nos quede sobrevivir. Las Madres y Abuelas nos enseñaron a no resignarnos. La reforma laboral es un ataque directo al tiempo y a la vida de las mujeres, buscando expulsarnos del trabajo formal y cargándonos con más tareas de cuidado invisibles. Frente a esto, la preparación debe ser colectiva: exigir asambleas y planes de lucha a las conducciones sindicales. Cuando nos organizamos, abrimos la posibilidad de frenar estos ataques”.

Finalmente, reinventar la esperanza implica confiar en la fuerza de la clase trabajadora y en su capacidad de desobediencia. Como sostiene la activista por los derechos de las personas con discapacidad visual, Laura Alcaide: “Está en nuestra fuerza decidir cuándo el mundo sigue y cuándo se detiene a nuestro favor. Confiar en que no nos vamos a dejar pisotear. Confiar en nuestra clase obrera y en nuestra fuerza de trabajo para confiar en la desobediencia y en cómo nos vamos a levantar para organizarnos colectivamente.”

Construir comunidad, derribar mentiras y ocupar el espacio público parecen ser las vías para transitar el año entrante. Habrá que tomar nota y mantener la atención en la calle, el escenario donde, históricamente, se definen las disputas políticas en Argentina.

Fuente: Página12