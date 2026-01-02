El entrerriano Juan Pablo Guiffrey decidió correr en el TC Pista Pick Up

El piloto entrerriano Juan Pablo Guiffrey cambiará de categoría en la próxima temporada del automovilismo argentino. Si bien estaba habilitado para subir al TC Pista, el oriundo de Villaguay anunció que correrá entre las camionetas del TC Pista Pick Up, con una Ford Ranger del equipo SAP Team.

“A partir del 2026 voy a estar compitiendo junto al equipo @sapteam_ en la categoría TC Pista Pick Up, enfocado al 100% en este nuevo desafío y muy agradecido al equipo por la oportunidad”, indicó a través de sus redes sociales.

Guiffrey, que viene de competir en el TC Mouras y recibió el pase para competir en el TC Pista, anunció que dejará su lugar por motivos personales; lo mismo ocurrió con Francisco Luengo, por esta razón ambos serán reemplazados por los subsiguientes pilotos en el ranking: Luca Demarco y Gustavo Tadei.

Cabe destacar que el villaguayense debutó en el TC Pista Mouras en 2024 con un Torino del RUS Med Team con un doble triunfo en las dos primeras fechas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Al siguiente año compitió con un Chevrolet de la misma estructura en el TC Mouras, donde tuvo una temporada irregular.

El comunicado de la ACTC:

La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC publicó en un nuevo comunicado, más ascensos en la escalera de categorías de la entidad teceísta. Además, confirmó nuevos reglamentos en algunas divisionales y se autorizó a diversos pilotos a correr con determinadas marcas.

Ascensos

1- TC Mouras, Luca Demarco y Gustavo Tadei (h), ocuparán los lugares (son los dos subsiguientes Pilotos Ranqueados) que dejan Francisco Luengo y Juan Pablo Guiffrey, ambos de baja por problemas personales.

2-TC Mouras, Nicolás Villamayor en el equipo Trotta Racing. En un primer momento, el pase al campeón del 4000 Argentino era al Pista Mouras.

Autorización reglamentaria

1- Quedan Aprobados los Reglamentos Técnicos para las Categorías TC y TC Pista, para el Campeonato Argentino Año 2026, los mismos se encuentran a disposición en el Dpto. Técnico y en la Página WEB de la ACTC.

2- Quedan Aprobados los Reglamentos Técnicos para las Categorías TC Pick Up y TC Pista Pick Up, para el Campeonato Argentino Año 2026, los mismos se encuentran a disposición en el Dpto. Técnico y en la Página WEB de la ACTC.

3- Quedan Aprobados los Reglamentos Deportivos y Técnicos de las Categorías TN APAT, Clase 2 y Clase 3 para el Campeonato Argentino Año 2026, los mismos se encuentran a disposición en el Dpto. Deportivo y Técnico, y en la Página WEB de la Categoría TN APAT.

Autorizaciones:

1- Por Vía de Excepción, se Autoriza al Piloto Nicolás Moscardini, a Competir en la Categoría Turismo Carretera con Ford Mustang, solamente en la temporada 2026, para el Año 2027 y 2028 deberá iniciar con las Marcas Autorizadas por Reglamento Dodge Challenger o Torino.

2- Por Vía de Excepción, se Autoriza al Piloto Lucas Carabajal, a Competir en la Categoría Turismo Carretera con Ford Mustang, solamente en la temporada 2026, para el Año 2027 y 2028 deberá iniciar con las Marcas Autorizadas por Reglamento Dodge Challenger o Torino.

3- Por Vía de Excepción, se Autoriza al Piloto Tomas Abdala, a Competir en la Categoría Turismo Carretera con Ford Mustang, solamente en la temporada 2026, para el Año 2027 y 2028 deberá iniciar con las Marcas Autorizadas por Reglamento Dodge Challenger o Torino.

4- Por Vía de Excepción, se Autoriza al Piloto Bernardo LLaver, a Competir en la Categoría Turismo Carretera con Ford Mustang, solamente en la temporada 2026, para el Año 2027 y 2028 deberá iniciar con las Marcas Autorizadas por Reglamento Dodge Challenger o Torino.

5- Por Vía de Excepción, se Autoriza al Piloto Rodrigo Lugón, a Competir en la Categoría Turismo Carretera con Ford Mustang, solamente en la temporada 2026, para el Año 2027 y 2028 deberá iniciar con las Marcas Autorizadas por Reglamento Dodge Challenger o Torino.

6- Autorizar al Piloto Jeremías Olmedo, a cambiar a la Marca Torino en el Equipo Canning MotorSport.

7- Autorizar al Piloto Joaquín Ochoa, a competir en la Categoría TC Pick Up, con la Marca Ford Ranger en el Equipo SAP TEAM.

8- Autorizar al Piloto Juan Pablo Guiffrey, a competir en la Categoría TC Pista Pick Up con la Marca Ford Ranger en el Equipo SAP TEAM.

9- Autorizar al Piloto Gaspar Chansard, a competir en la Categoría TC Pick Up, con la Marca Volkswagen Amarok.

10- Autorizar al Piloto Nicanor Santilli Pazos, a competir en la Categoría TC Pista Pick Up.