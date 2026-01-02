Según el Gobierno, los cambios en la SIDE están alineados “con los más altos estándares democráticos”

El Poder Ejecutivo sostuvo que las reformas están “alineadas con los más altos estándares democráticos”, en medio de la ola de críticas que despertó la decisión que se implementó a través de un decreto este 2 de enero.

El Gobierno justificó este viernes los cambios que implementó en el sistema de inteligencia nacional a través de un comunicado emitido en la cuenta oficial de la SIDE.

En el texto, el Poder Ejecutivo sostuvo que las reformas están “alineadas con los más altos estándares democráticos”, en medio de la ola de críticas que despertó la decisión, que no tuvo trámite legislativo y se implementó directamente a través de un decreto publicado este 2 de enero.

El comunicado, titulado “Reforma de segunda generación del sistema de inteligencia nacional”, afirma: “Los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial a partir del liderazgo del Presidente Javier Milei requieren que la Nación cuente con un sistema de inteligencia nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”.

El DNU 941/25, que se filtró ayer, salió publicado hoy en el Boletín Oficial con firma del Presidente y todos los ministros, en pleno verano, usualmente una época flaca para la actividad política, y durante el receso del Congreso, que tiene a cargo el control de los DNU. Según el Ejecutivo, esta medida profundiza las reformas en el sistema de inteligencia, que “durante décadas fue utilizado de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad”.

Esto último es justamente lo que la oposición le reprocha al Gobierno: que realiza esta reforma para avanzar con un supuesto régimen persecutorio a opositores. El DNU dota de mayor poder a la SIDE -comandada por el estratega Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra– y habilita, por ejemplo, a que los agentes de inteligencia puedan detener personas. Además, crea la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, un ladero de la secretaria general, Karina Milei. Hasta ahora, la hermana del Presidente no tenía injerencia en este rubro.

“El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del sistema de inteligencia nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI. En este sentido, se avanza en la eliminación de funciones que históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional, como la seguridad interna del país, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado, que ahora serán competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología”, dijo el Gobierno en el comunicado, en relación con esta nueva área que quedará dentro de los dominios de Adorni.

“Asimismo, la reforma impulsa un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura, concentrando las capacidades del sistema de inteligencia en su función esencial. En particular, se redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia, eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y la falta de control”, añadió la SIDE.

Según el texto de la normativa, la Agencia de Seguridad Nacional ahora pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. Además, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a ser la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia.

El decreto también ahonda sobre la “contrainteligencia” y la formaliza. La SIDE afirmó en su comunicado: “La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa, como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”.

El comunicado también recuerda que el decreto dispone la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y refiere que se tomó esa medida porque la existencia de este organismo “generaba una superposición innecesaria de funciones con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto”, por lo que ahora se consolidará un “esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa”.

“Finalmente, la reforma establece un nuevo esquema de intercambio de información con el resto de los organismos del Estado, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento y cada flujo de información. Este sistema elimina la discrecionalidad y la arbitrariedad, garantiza la transparencia interna y fortalece los controles legales, técnicos y presupuestarios sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional”, indica el comunicado.

Alude a que el decreto crea la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, para intercambiar información entre organismos públicos que realizan tareas de inteligencia.

“Esta transformación profunda del sistema de inteligencia nacional forma parte del proceso histórico que impulsa el presidente Javier Milei para dejar atrás décadas de desorden, opacidad y uso político del Estado. Se trata de una decisión estructural que reafirma el compromiso inquebrantable con la libertad, la legalidad y la soberanía nacional, y que consolida un nuevo orden institucional en la Argentina: un Estado limitado, profesional y al servicio de los ciudadanos, de la República y de la libertad”, concluye el texto publicado en las redes oficiales de la SIDE.

Fuente: La Nación