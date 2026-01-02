Cambio en La Unión de Colón: Ignacio Eder reemplazará a Agustín Pérez Díaz

El Rojo incorporó al base-escolta de 20 años para la continuidad de la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón informó este viernes movimientos en el plantel que lo representa en la Liga Argentina de Básquetbol. El club entrerriano anunció la rescisión de contrato de común acuerdo con el jugador Agustín Pérez Díaz, quien será reemplazado por Ignacio Eder para la continuidad de la temporada.

Por un lado, el Rojo le agradeció a Pérez Díaz por su compromiso, entrega y profesionalismo con la camiseta de la institución.

Por otro, comunicó que su reemplazo será Ignacio Eder, de 20 años, que llega proveniente de Olimpia BBC de Venado Tuerto, pero que también tuvo paso por Del Progreso e Independiente de Pico.

El jugador se suma al roster de Martín Guastavino para desempeñarse en el rol de base/escolta.