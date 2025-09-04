Rugby Championship: Marcos Kremer volverá a la titularidad en "Los Pumas" ante los "Wallabies"

El tercera línea concordiense regresará al XV tras haber ingresado desde el banco de suplentes ante Nueva Zelanda en Liniers.

El seleccionado argentino de rugby contará con el entrerriano Marcos Kremer como titular para visitar a Australia, por la tercera fecha del Rugby Championship. El encuentro se disputará este sábado desde las 1.30 (hora argentina) en Townsville y será el primero de dos encuentros en suelo australiano para Los Pumas.

El tercera línea surgido en Los Espinillos de Concordia y actualmente en el Top 14 francés estará en el XV Albiceleste para enfrentar a los Wallabies. Será su segunda presentación como titular, luego de haber sido suplente e ingresado en el histórico triunfo ante Nueva Zelanda en Liniers.

Cabe destacar que la revancha entre Australia y Argentina, a disputarse una semana más tarde, será en el Allianz Stadium de Sydney desde las 14 hora local (1 de Argentina). Los partidos contarán con transmisión de ESPN.

Cómo llegan

Ambos seleccionados concentraron toda la semana en la ciudad situada al norte de Queensland. Por el lado de los Wallabies, hay mucha expectativa por cómo se desenvolverá el equipo tras la buena performance en su gira por Sudáfrica, mientras que Los Pumas buscarán continuar con el desafío de la mejora continua y crecer partido a partido. Al momento, el torneo se encuentra muy parejo con cada seleccionado registrando un triunfo y una caída.

Antecedentes en un escenario conocido

Los Pumas volverán a jugar en Townsville, ciudad a la que no vienen desde el 2021, cuando fue caída ante los locales por 27-8. De los convocados a esta gira en Queensland, allí tuvieron su debut con la camiseta argentina Mateo Carreras y Joaquín Oviedo.

La última función entre ambos equipos en Australia fue en 2023, año del mundial, y Los Pumas se quedaron con el triunfo en Parramatta por 34-31, gracias a una conquista de Juan Martín González en la última del partido. Allí, tuvo su debut Rodrigo Isgró.

Dentro de los 23 elegidos por Felipe Contepomi para la función del sábado en Townsville, hay dos jugadores que podrán tener su debut oficial con la camiseta de Los Pumas: Boris Wenger y Gerónimo Prisciantelli. Recordemos que Wenger jugó ante los British & Irish Lions en Dublín, pero ese encuentro no sumó cap.

A continuación, los elegidos para la primera función en Australia:

Titulares:

Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía

Suplentes:

Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli, Benjamín Elizalde