Alicia Fregonese: “Es importante que todos votemos, es una manera de mejorar nuestra democracia"

Alicia Fregonese, candidata a diputada nacional por la Alianza La Libertad Avanza, votó en la Escuela N° 62 “Delio Panizza” de Maciá. “Me siento muy feliz de haber venido y estar acá, esperando que la jornada transcurra de manera pacífica”, sostuvo.

“Es importante que todos votemos, es una manera de mejorar nuestra democracia. Votar es lo mejor que podemos hacer para tener mejores gobernantes”, agregó.

Además, destacó la implementación de la Boleta Única de Papel. “Es mucho mejor para los fiscales, los presidentes de mesa y la gente que viene a votar. Antes estábamos horas”, afirmó.