“Tenemos la oportunidad de expresar si seguimos por esta senda o miramos con esperanza al 2027” dijo Stratta

La diputada Laura Stratta sostuvo este mediodía, al emitir su voto en la ciudad de Victoria, que la elección se desarrolla con tranquilidad en toda la provincia. En ese sentido, instó a los entrerrianos y entrerrianas a concurrir a sufragar “porque votando lo que hacemos es fortalecer una democracia que nos necesita a todos comprometidos”. Afirmó que ese compromiso hará posible la construcción de confianza “para que la política vuelva a ser el lugar de representación de las mayorías”.

En referencia al justicialismo, la presidenta del bloque de diputados de la oposición agregó. “Nosotros desde el peronismo debemos continuar trabajando recuperar la confianza de los ciudadanos tanto en la Provincia como en la Nación, y también para fortalecer la gestión en el municipio de Victoria que la pasa muy mal con estas administraciones nacional y provincial”.

Consultada sobre el significado de esta elección en particular, Stratta dijo: “Esperamos que sea una jornada democrática en la que podamos decidir qué queremos para la Argentina, si más Milei o menos Milei, si más ajuste o menos ajuste. Hablamos con nuestros vecinos y vecinas y nos expresan una angustia muy grande respecto de no poder llegar a fin de mes; que el dinero no alcanza, ni siquiera en el caso del que pueda tener más de un trabajo; que cuesta mucho pagar los servicios; que es muy difícil sostener las empresas; o que el cierre de pymes es permanente”.