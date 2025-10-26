Catalán destacó los comicios con la BUP y adelantó que a las 21 se conocerán los primeros resultados

“No tuvimos reportes de incidentes ni denuncias de que no haya sido mejor el uso de la BUP”, señaló Catalán.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, sostuvo que el uso del nuevo sistema fue un éxito. “No tuvimos reportes de incidentes ni denuncias de que no haya sido mejor el uso de la BUP”, señaló el funcionario, quien comentó que emitió su sufragio “en 25 segundos”. “Todo el mundo destacó la facilidad en la forma de votación”, agregó.

“Agradecemos a las autoridades de mesa y a los fiscales partidarios que participaron en este comicio, a las FFAA, las fuerzas de seguridad. Se ha desarrollado este comicio con una nueva forma de votación, ágil, moderna y transparente que dota de igualdad para todas las fuerzas políticas, con mucho éxito”, dijo Catalán.

“Es un éxito de la democracia, del sistema político argentino. Era una deuda, el reclamo de boleta única llevaba décadas, pudimos en esta gestión llevarla adelante, implementarla y hoy tuvo el corolario con éxito”, agregó.

Finalmente ratificó que los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio se conocerán a las 21 y brindó algunos datos. “Se votó en 109 mil mesas, 17 mil establecimientos partidarios. Se empezaron a recibir los primeros telegramas, en 14.500 establecimientos de votación y 11 mil del correo argentino”, comentó.

“La transferencia electrónica es del 98%. Sólo en aquellos lugares de lejanía se hará de forma física. Estamos muy contentos”, agregó finalmente.