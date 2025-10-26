Bordet: “Estas elecciones definen el Congreso que viene y el rumbo del país”

El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet votó este domingo por la mañana en la Escuela Vélez Sarsfield de Concordia, en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollan en todo el país.

“Es la primera vez que votamos con boleta única papel, una experiencia interesante que refleja de manera más definida la opción que elige cada ciudadano”, expresó Bordet tras emitir su voto, y agregó: “Siempre impulsé este sistema y celebro que hoy se ponga en práctica. Esperemos que el próximo paso sea la boleta electrónica, para seguir ganando en agilidad y calidad democrática”.

El legislador nacional destacó además la importancia de la participación ciudadana en este proceso electoral. “Ejercer el derecho a votar, en épocas donde hay tanta virulencia verbal y agresividad, es un acto fundamental. Votar fortalece y afianza el sistema democrático. Hace 42 años que podemos ejercer este derecho de manera ininterrumpida, y eso debemos valorarlo”, sostuvo.

Bordet, que asistió a votar junto a su familia, compartió un recuerdo personal: “Vine a votar en familia, aunque extraño no hacerlo con mi padre Elvio. He sido profesor de Educación Cívica muchos años y siempre transmití la importancia del voto. Como dijo Alberdi, ‘sepa el pueblo elegir’”.

Respecto al escenario político nacional, el diputado señaló: “Nuestro rol, para el que nos eligió el pueblo entrerriano en 2023, es el de oposición. Estas elecciones van a definir cómo se conforma el Congreso y el nuevo esquema de mayorías y minorías para los próximos dos años”.

En ese sentido, enfatizó: “Somos optimistas. Hemos llevado adelante una campaña responsable y confiamos en obtener un resultado favorable. Lo que se define hoy es el Congreso que viene: si se fortalece una oposición capaz de poner límites a programas económicos que afectan el día a día de los vecinos, o si se consolida un modelo que ha perjudicado a trabajadores, jubilados, personas con discapacidad y al sistema universitario público, que es clave para el futuro de la Argentina”