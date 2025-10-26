Gaillard: “Tenemos que ser parte y ejercer nuestro derecho con alegría”

La Diputada Nacional y candidata a Senadora Nacional por la lista 503, Carolina Gaillard, dijo que “es un orgullo vivir otra jornada democrática” y bregó para que los entrerriano emitan su voto. “La participación de cada uno y cada una hace más fuerte nuestra democracia”, señaló la diputada. “Tenemos que ser parte y ejercer nuestro derecho con alegría, compromiso y esperanza de que podemos construir una alternativa a la crueldad”, enfatizó luego de emitir su voto en la escuela La Salle de Paraná.