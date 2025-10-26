"Lleven anteojos": el consejo viral por el debut de la Boleta Única y la queja por las letras chicas

La nueva Boleta Única de Papel generó una ola de quejas en redes: denuncian que las fotos y letras son “diminutas”.

El debut de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas 2025 trajo consigo una queja inesperada que se viralizó en las redes sociales: la dificultad para leerla.

Bajo el consejo "Lleven anteojos", miles de usuarios, incluido el conocido productor de rock José Palazzo (@josedpalazzo), advirtieron sobre el tamaño "diminuto" de las letras y las fotos de los candidatos en la nueva boleta.

Según supo Noticias Argentinas, las quejas se multiplicaron desde la apertura de los comicios. "Siento gran respeto por tu laburo. Ahora bien. El problema fue la boleta única o tu error de anteojos?", le respondió el periodista Luis Novaresio al comunicador Sebastián Lacunza, quien había tuiteado: "Llevé los anteojos equivocados y no supe o no vi cómo se votaba la boleta completa".

Novaresio, oriundo de Santa Fe, defendió el sistema BUP (que se usa hace años en su provincia) por ser más transparente y "quitar el curro a los punteros", adjudicando el problema al diseño o a la vista del votante, no al sistema en sí.

Sin embargo, la queja fue masiva. "Mi vieja fue a votar temprano, volvió y le dijo a mi viejo que se lleve los lentes porque la boleta no se lee. No le pasó nunca en mil elecciones en Santa Fe con la boleta única de acá", posteó el usuario @CesarMassi, apuntando a un problema específico del diseño nacional.

"Sin anteojos tuve que hacer un esfuerzo importante para identificar mi candidato", "La única crítica a la boleta. Todo muy chiquito" y "Todos casilleros diminutos, las personas mayores, o con dificultades visuales, van a tener muchos problemas para votar", fueron algunos de los comentarios que inundaron la red social X (ex Twitter) durante la mañana electoral.

Fuente: Noticias Argentinas.