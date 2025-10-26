Schneider: “Está todo hecho, sólo resta esperar la opinión de los entrerrianos”

Schneider ocupa el tercer lugar en la lista junto con Andrés Ariel Laumann, Alicia Fregonese, Eliana Lagraña y Wenceslao Gadea.

El candidato a diputado nacional por Entre Ríos de la Alianza La Libertad Avanza, Darío Schneider, habló tras emitir su voto este domingo en la ciudad de Crespo.

“Estamos contentos porque pudimos hacer una buena campaña que si bien fue corta tuvimos buena recepción en todos lados. Está todo hecho, solo resta esperar la opinión de los entrerrianos, que siempre va a ser la mejor y la que corresponda”, expresó a canal once.

Schneider ocupa el tercer lugar en la lista junto con Andrés Ariel Laumann, Alicia Fregonese, Eliana Lagraña y Wenceslao Gadea.

Sobre la jornada electoral, afirmó que “es lo mejor que nos puede pasar es elegir nuestro voto, por eso invitamos a todos a que vengan a votar, es muy rápido y simple. La gente con la cual pude charlar está contenta con este nuevo sistema de votación”.