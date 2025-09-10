Tchoukball: la Liga Regional continuará en Mocoretá

Será la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga organizada por la Federación Entrerriana de Tchoukball.

Mocoretá, Corrientes, recibirá el próximo 14 de diciembre la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Tchoukball, certamen organizado por la Federación de Tchoukball Entrerriano. La actividad se desarrollará en las instalaciones del Centro de Educación Física N° 29.

En esta oportunidad, la programación oficial incluirá partidos de la rama masculina, que cuenta con mayor cantidad de equipos en competencia. Además, con el objetivo de seguir fomentando la participación y abrir espacios de desarrollo, se organizará un triangular femenino, sumando rodaje y visibilidad para esta categoría en expansión.

“Desde la Comisión de Tchoukball de Mocoretá estamos trabajando para recibirlos a todos y tener una excelente jornada. Contaremos con cantina y otros servicios para aquellos que vengan a disfrutar de la jornada deportiva”, expresó Mary Gromenida, una de las referentes locales de la disciplina.

La realización de este tipo de encuentros refleja la importancia de la Liga Regional como plataforma para impulsar el crecimiento de la disciplina, consolidando su presencia en distintos puntos de Entre Ríos y Corrientes, y reforzando su carácter federal e integrador.

Con cada fecha, el certamen no solo brinda competencia deportiva, sino que también promueve el intercambio, la formación de nuevos jugadores y el fortalecimiento institucional en la región.

Calendario de partidos

1) 8.30: Vélez "B" - Concordia

2) 9.40: Triangular Femenino

3) 10.50: Federal - Vélez "A"

4) 12: Triangular Femenino

5) 13.10: Vélez "B" - Mocoreta

6) 14.20: Triangular Femenino

7) 15.30: Mocoretá - Federal

8) 16.40: Vélez "A" - Concordia

Fuente: NG Digital