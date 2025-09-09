Fútbol: el entrerriano Ojeda, entre los 10 máximos goleadores argentinos del mundo

El entrerriano Martín Ojeda atraviesa un gran presente en Orlando City de la Major League Soccer, la principal competición del fútbol de Estados Unidos y se destaca entre los futbolistas argentinos que militan en la totalidad de las ligas de Primera División, a nivel mundial.

Según la app croata Sofascore, que se especializa en estadísticas deportivas, Ojeda se encuentra en el noveno puesto entre los goleadores argentinos de este 2025. El gualeguaychuense convirtió 18 goles en 35 partidos jugadores con Leones de la Florida en lo que va de la temporada, promediando un gol cada dos dos partidos.

El primer lugar lo ocupa Lionel Messi, con 29 gritos en 37 presentaciones con el Inter de Miami, seguido por Pablo Vegetti, con 24 tantos en 44 juegos con la camiseta del Vasco Da Gama de Brasil, y Claudio Spinelli, con 20 festejos en 34 cotejos con Independiente del Valle de Ecuador, señala El Día.

También en el top 10 hay otros dos jugadores campeones del mundo con la selección argentina de Lionel Scaloni: cuarto Julián Álvarez (20 goles en 39 partidos jugados en Atlético de Madrid) y séptimo Lautaro Martínez (19 en 34 cotrejos en Inter de Milan).