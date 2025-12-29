La provincia acompaña el desarrollo deportivo y apoya la proyección de Valle María.

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, visitó la localidad de Valle María. Estuvieron en la localidad el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, quienes mantuvieron una reunión de trabajo junto al intendente Mario Sokolovsky.

Durante la recorrida, Uranga destacó el orden, la planificación y la vitalidad deportiva de la ciudad: “Da gusto venir porque siempre hay avances, nuevas propuestas y una comunidad que se identifica con el deporte”, señaló al remarcar el valor del trabajo local.

El funcionario también puso en relieve la diversidad de actividades y el impacto que generan en la comunidad, tanto en el plano social como en el turístico. En ese marco, subrayó el impulso del proyecto vinculado al remo y el aprovechamiento del espejo de agua de la localidad, que permitirá consolidar una infraestructura de referencia nacional.

Por su parte, el intendente Sokolovsky agradeció la presencia de las autoridades provinciales y destacó el compromiso municipal con el deporte: “Seguimos apostando a propuestas para niños, jóvenes y adultos mayores, con un fuerte acompañamiento del Estado y una agenda que también se articula con el turismo y la temporada de verano”.

Las autoridades valoraron la continuidad de las políticas deportivas, la participación comunitaria y el rol de las instituciones locales que sostienen actividades durante todo el año.

La jornada incluyó recorridas por espacios deportivos, intercambio con equipos de trabajo y la definición de lineamientos para continuar fortaleciendo infraestructura, actividades y programas provinciales en la localidad durante el próximo año.