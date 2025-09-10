Desde el remo, Entre Ríos obtuvo sus primeras medallas en los JADAR

La delegación entrerriana en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) consiguió sus primeras medallas en Santa Fe y a través del remo. En la Laguna Setúbal, donde se disputaron el martes seis carreras, tres deportistas paranaenses consiguieron ubicarse en el podio de sus respectivamente.

En el Doble par Masculino Senior, los paranaenses Caetano Merlo y Emiliano Calderón –hijo del olímpico en Los Ángeles 1984, Gustavo Calderón– consiguieron el bronce al culminar terceros con un tiempo de 3 minutos 8 segundos. Los palistas del Club de Regatas Rosario se ubicaron detrás de sus colegas, los hermanos Pacheco (Club Regatas Rosario; 3m3s), y de la dupla Marcos Rojas y Agustín Scenna (Club Náutico Zárate; 3m6s).

Por su parte, el también paranaense Luciano Moreyra (Paraná Rowing Club) se ubicó segundo y logró la medalla de plata en el Single Peso Ligero Masculino, con un registro de 3 minutos y 25 segundos. El ganador fue Santino Menin, representante del Club Náutico Hacoaj y subcampeón panamericano Sub23 en Asunción 2025, quien logró un tiempo de 3 minutos 20 segundos. Mientras que el santafesino Germán Amer, atleta de Club Regatas de la capital provincial, llegó al final de la carrera en 3 minutos 30 segundos.

Durante la jornada se disputaron también otras cuatro regatas: Doble Par Femenino Senior, , Single Femenino Peso Ligero, Cuatro Sin Masculino Senior y Cuatro Par Femenino Senior. Todas fueron carreras de 1000 metros.