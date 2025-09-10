Murió Charlie Kirk, el activista conservador de Estados Unidos que recibió un disparo durante un evento

El influencer y activista político de derecha Charlie Kirk, uno de los principales aliados del presidente Donald Trump, murió este miércoles tras recibir un disparo durante un acto público en la Utah Valley University, en el oeste de Estados Unidos.

El incidente se produjo frente a cerca de dos mil personas, según relató el ex congresista Jason Chaffetz a la cadena Fox News, mientras Kirk se desempeñaba como orador invitado en el campus. Un video del evento muestra el momento en que Kirk se desploma en su silla después de que se escucha el disparo, lo que generó pánico inmediato entre los asistentes.

Las autoridades universitarias confirmaron la existencia de disparos y solicitaron a la población que permaneciera en sus hogares. Una alerta enviada a los estudiantes indicó que se había detenido a una persona, aunque posteriormente el portavoz universitario Scott Trotter precisó a The New York Times que la persona detenida no era el autor del disparo.