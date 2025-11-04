Oscar “Huevo” Sánchez brindará su Campus de Entrenamiento en el  Club Ciclista

Sánchez brindará su tradicional campus para formación y desarrollo el 6, 7 y 8 de marzo.

El reconocido entrenador de básquetbol Oscar Huevo Sánchez brindará en el Club Ciclista Paraná un Campus de Entrenamiento de Alto Rendimiento. Será el 6, 7 y 8 de marzo de 2026, en las instalaciones del Verde (Santiago del Estero 360) y estará destinado para jugadores y jugadoras de 12 a 21 años y entrenadores. Los cupos son limitados.

Desde el CCP informaron que serán “tres días intensivos de entrenamiento, charlas y metodología de alto nivel” y remarcaron que se trata de “una experiencia única para formarte con el método que potenció a figuras como Manu Ginóbili y Florencia Chagas”.

Sánchez, con más de 1300 partidos oficiales dirigidos, ha sido campeón con Atenas de Córdoba en la Liga Nacional y ostenta un récord de 16 temporadas en un mismo club. Ya lleva 50 años como entrenador y 36 de campus por distintos puntos del país.

A lo largo de su trayectoria, ha realizado más de 70 viajes de capacitación a Europa y Estados Unidos, perfeccionamiento en universidades, equipos y franquicias NBA. Fue ponente en clínicas y disertaciones nacionales e internacionales.

También ha colaborado en distintos medios de comunicación como analista y ha estado en las mejores competencias del mundo, entre ellas, más de 20 finales de la NBA y Final Four Euroliga, Mundiales, entre otras.

Su staff cuenta con su hijo Mariano Sánchez, Jorge Díaz Vélez, Aleksandar Glisic, Ricardo Gabriel Palacio, Mauro Polla, Marcelo Richotti, Alejandro Montecchia, Sebastián Ginóbili, Raúl Bianco, el paranaense Néstor Bogado, el exEchagüe Andrés Horst, Renzo Balducci, Máximo Canal, César Alejandro Bernhardt, Germán Augusto Bernhardt, Paula García Janer, Alejandro Consenza.