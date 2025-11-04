El palco sensorial del TC tuvo un debut exitoso en el autódromo de Paraná

Facundo Chapur fue uno de los pilotos que visitó la cabina en el autódromo del CVE.

El palco sensorial del Turismo Carretera tuvo un auspicioso debut este fin de semana en el autódromo Ciudad de Paraná, escenario de la 12ª fecha del campeonato. Por segunda vez consecutiva, el módulo fue trasladado y participó del gran espectáculo que ofreció el TC. Muchos chicos pudieron disfrutar la carrera dentro de la cabina y contaron con la visita de varios pilotos; entre ellos, el local Mariano Werner y Facundo Chapur.

El espacio, que ya había estado presente en la 10° fecha de Buenos Aires y luego en el Autódromo San Nicolás Ciudad, cuenta con diversas herramientas sensoriales, materiales didácticos y zonas de relajación diseñadas para ofrecer una experiencia accesible y confortable frente al intenso sonido y la multitud que conlleva una carrera de TC.

En el marco de la fecha del Turismo Carretera en el Club de Volantes Entrerrianos (CVE), se instaló el mismo palco sensorial especialmente adaptado para chicos con autismo y sus acompañantes, una iniciativa que busca promover la inclusión y garantizar que todos puedan disfrutar del TC en un entorno seguro y adaptable.

El palco sensorial forma parte de un proyecto impulsado por TEActiva y ShowOff, acompañado por la ACTC; con el objetivo de que las carreras sean un espacio abierto para todos. A través de esta iniciativa, los chicos y chicas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) pueden vivir la emoción del Turismo Carretera junto a sus familias, en un ambiente adaptado a sus necesidades.

Fuente y Foto: ACTC