Los sueños futboleros, desde las arenas del Thompson

El Balneario Thompson se constituye en cada verano, en el refugio de las distintas pretemporadas deportivas. Nunca mejor puesto su nombre ya que se lo debe a Enrique Thompson, destacado deportista entrerriano (nació en Hernandarias) que fue abanderado argentino en los Juegos Olímpicos de París 1924.

Pero un grupo sobresale. Se juntan todos los días y si bien comparten otros ámbitos (club Ministerio, Anfiteatro, y otros) para llevar a cabo las tareas físicas, es en las arenas doradas, con el río Paraná de testigo, donde confluyen sus sueños, adjuntados al sacrificio del duro entreno.

El grupo está conformado por futbolistas de 17 a 20 años. El profe que los asiste es Nicolás Rodríguez, un joven preparador físico local que viene de hacer una experiencia importante en Perú.

La plantilla es heterogénea. Jugadores de liga de inferiores, otros de Primera, de inferiores de Colón o Racing y varios pibes colombianos que persiguen el sueño en Argentina.

Mantener el ritmo, la premisa

“La idea es que los chicos no paren, mantengan el ritmo con el que venían trabajando. Terminaron con sus clubes y se sumaron conmigo. Y más que nada hicimos una amistad. La idea es sumar gente. Llegaron unos chicos de Colombia por medio del representante Néstor Taborda”, explica el PF.

Luego agrega: “Los chicos tienen objetivos claros que es jugar al fútbol. No todos llegan, pero están haciendo el esfuerzo para cumplir sus metas. Acá trabajamos parte física y pelota. Después de un torneo en Santa Fe empezamos con Alan González a entrenar y se fue corriendo la bola, y se fueron sumando varios chicos. Hoy somos 30”. Adriano Godoy es un eficiente marcador lateral de la Primera de Belgrano. “Nos estamos preparando para el 2026 para afrontar todo lo que se viene. Vamos por todo. No es obligación, pero quiero llegar muy bien físicamente, incluso viendo si puede salir alguna prueba con permiso del club. Para el 2026 espero que sea un gran año futbolístico”, comenta el Sub 17 afista Mondonguero.

Yamil Monserrat jugó en Sub 13 de AFA de Belgrano y si bien podría estar en pleno descanso, prefiere la preparación futbolística. “Costó empezar la pretemporada, pero quiero llegar muy bien para el torneo de AFA. Este año quiero ser titular y hacer goles. Me quiero mentalizar en que quiero estar entre los once y poder aportarle a Belgrano. La preparación con el profe Nico es excelente”, explicó.

De “Patrón” a la “Academia”

El férreo defensor juvenil Brandon Cáceres dejó Patronato en 2025 para sumarse, a sus 15 años, a las inferiores de Racing. Ya pasó una temporada y va por la segunda. A conciencia se prepara en Paraná: “Hoy nos tocó trabajar en arena, junto a otros futbolistas y el profe Nicolás. Esperando para sumarme a Racing. Fueron vacaciones cortitas para mí, ya el 15 vuelvo a Racing y ansioso para arrancar el año. Este trabajo previo es esencial para el resto de 2026”, comenta.

Es verano. Tiempo de vacaciones. Sin embargo, los pibes están ahí. Corriendo detrás de sus sueños, entre la arena y sol. Como Thompson, que alcanzó la gloria y su nombre los guía a un costado del Paraná.