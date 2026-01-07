Básquet: tras ser campeón, Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

La dirigencia de Ferro de San Salvador tomó una decisión que sacudió al básquet entrerriano: el club no disputará la próxima edición de la Liga Federal, tercera categoría del básquet nacional, a pesar del gran presente deportivo que atraviesa la institución.

El conjunto de San Salvador venía de completar un 2025 soñado. En el primer semestre tuvo una destacada participación en la Liga Federal, alcanzando instancias finales, mientras que en la segunda mitad del año se consolidó como el gran protagonista de la Liga Provincial de Mayores, certamen que terminó ganando tras imponerse en la final ante Urquiza de Santa Elena.

Sin embargo, el crecimiento deportivo chocó con una realidad económica compleja. Según pudo saberse, solo la inscripción a la Liga Federal ronda los $4.000.000, a lo que deben sumarse los salarios del plantel, los gastos de traslado, alojamiento y las obras de infraestructura exigidas por la Confederación Argentina de Básquet (CAB). En ese contexto, Ferro de San Salvador optó por no asumir compromisos que puedan poner en riesgo la estabilidad del club.

El comunicado oficial del club