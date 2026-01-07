Fútbol: Unión cerró al arquero para 2026 y es el ex Patronato Matías Mansilla

Unión cerró en las últimas horas la llegada de su primer refuerzo: Matías Mansilla. El arquero, campeón en 2024 con Estudiantes de La Plata, acordó su arribo a Santa Fe y continuará su carrera en el Tatengue bajo la conducción de Leonardo Madelón.

El acuerdo quedó sellado tras destrabarse una serie de cuestiones administrativas que demoraban la operación. En primer término, Mansilla debió extender su contrato con el Pincha, algo que se concretó en las últimas horas con una nueva firma hasta el 31 de diciembre de 2027. Con ese paso resuelto, las partes avanzaron en los términos del préstamo y terminaron de cerrar la negociación.

El pase se concretó mediante un préstamo por un año, con cargo y una opción de compra cercana a los 1,5 millones de dólares. A los 29 años, Mansilla llega a Unión luego de haber disputado el último semestre en Atlético Tucumán, también a préstamo desde Estudiantes.

Su incorporación responde a una necesidad prioritaria del cuerpo técnico, que buscaba resolver cuanto antes el puesto de arquero de cara a la pretemporada tras la salida de Matias Tagliamonte.

Mansilla levantó la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones hace dos años cuando defendía la camiseta del Pincha y antes había sido partícipe de la gesta de Patronato en la Copa Argentina 2022. Surgido de Midland, el futbolista también pasó por Deportivo Morón pero fue Central Córdoba el que le abrió las puertas de la Primera División. En el Decano viene de disputar 17 partidos y tuvo cuatro vallas invictas.