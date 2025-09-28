Eugenio Provens ganó en La Plata: Borgert fue segundo

Este domingo se desarrolló la final correspondiente a la undécima fecha del TC Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. La competencia se extendió por 14 vueltas y no tuvo grandes modificaciones en su desarrollo.

Ya en la partida Eugenio Provens mostró la superioridad de su vehículo para quedarse con el primer lugar, mientras que el auto de Lucas Carabajal manifestó problemas en la circulación que el ramirense Manuel Borgert, que partió tercero, no tardó en aprovechar.

En el segundo giro, Borgert aprovechó una falla en la conducción del auto de Carabajal para lograr la superación que lo dejó con el segundo puesto, lugar que ya no abandonó en la competencia.

Atrás, Juan Guiffrey comenzó a perder rendimiento en su vehículo, lo que lo obligó a ceder su cuarto lugar en manos de Francisco Luengo. El villaguayense estuvo cerca de aprovechar la caída de Carabajal en la segunda vuelta, pero no lo consiguió y terminó teniendo que pelear para mantener el quinto puesto.

De la séptima vuelta en adelante, el villaguayense resistió la presión del chaqueño Lucas Bohdanowicz y conservó su preciado quinto puesto para sumar puntos dentor del torneo.

La competencia ya no tuvo cambios. El ganador fue Provens, que sacó gran distancia de Borgert luego de 20 minutos, 31 segundos y 316 milésimas de competencia. El ramirense quedó a cinco segundos y 33 milésimas, mientras que el tercero, Carabajal, arribó a 14 segundos y 674 milésimas del ganador.

El villaguayense Guiffrey se quedó con el quinto puesto a 21 segundos y 270 milésimas del ganador, con dos autos (los de Bohdanowicz y Leandro González) a menos de cuatro décimas de distancia.

En la Copa Coronación el líder es Lucas Carabajal con 80 puntos y tres victorias, seguido por Provens con 61 unidades y la misma cantidad de triunfos. Borgert aparece tercero con 49,5 unidades (tiene un triunfo) y Guiffrey se ubica octavo con 34 puntos, sin victorias.

La próxima final de la temporada será el fin de semana del 2 de noviembre, nuevamente en el autódromo Roberto Mouras.

Resultados | TC Mouras | Fecha 11 (en La Plata)

1°) Eugenio Provens (Dodge): 20’31”316/1000.

2°) Manuel Borgert (Ford): a 5”33/1000.

3°) Lucas Carabajal (Ford): a 14”674/1000.

4°) Francisco Luengo (Chevrolet): a 15”83/1000.

5°) Juan Guiffrey (Chevrolet): a 21”270/1000.



Copa Coronación | TC Mouras

1°) Lucas Carabajal (Ford): 80 puntos.

2°) Eugenio Provens (Dodge): 61.

3°) Manuel Borgert (Ford): 49,5.

4°) Lucas Bohdanowicz (Dodge): 49.

5°) Thomas Pozner (Dodge): 38,5.

---

8°) Juan Guiffrey (Chevrolet): 34.