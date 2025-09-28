Urquiza ganó el duelo de Santa Elena y sigue como líder invicto

Este sábado se llevó a cabo solo un partido correspondiente a la Liga Provincial de Mayores de Básquet. En Santa Elena se disputó el clásico entre Progreso y Urquiza en forma de adelanto de la actividad correspondiente a la Zona 2.

El duelo acabó en victoria de Urquiza por 71-57 en El Hormiguero de Progreso, por lo que el invicto sigue vigente. Jugado este partido por la novena fecha del campeonato, el acumulado de Urquiza es de 9-0, con lo que lidera en soledad. Todo lo contrario para el Albinegro, que tiene un acumulado de 1-8 que lo deja en el último puesto.

La jornada correspondiente a la Zona 2 tendrá tres partidos más este domingo a partir de las 20. Habrá dos duelos paranaenses y un cotejo que se disputará en La Paz. Los duelos paranaenses serán protagonizados por Paracao y Estudiantes por un lado, mientras que por el otro se enfrentarán Recreativo y Quique. El partido restante será entre Independiente de La Paz y Talleres.

También habrá juego por la Zona 4 del torneo. Todos los partidos de este grupo comenzarán a las 20. El líder e invicto Regatas (8-0) visitará a BH de Gualeguay (4-4) en el duelo destacado. Además, Sportivo Peñarol (6-2) y Atlético Tala (4-4) protagonizarán el clásico de su ciudad.

Los duelos restantes enfrentarán a Juventud Unida (0-8) con Luis Luciano (3-5) y a Bancario (4-4) con Zaninetti (3-5).

Fixture y resultados | Liga de Mayores | Fecha 9

-Zona 1:

Viernes 26/9:

Ciclista 61-70 Olimpia.

Echagüe 50-64 Sarmiento.

Sportivo 72-73 Ferrocarril (San Salvador).

Parque 49-93 Sionista.



-Zona 2:

Sábado 27/9:

Progreso 57-71 Urquiza.



Domingo 28/9 - Desde las 20:

Paracao - Estudiantes (Paraná).

Recreativo - Quique.

Independiente - Talleres.



-Zona 3:

Viernes 26/9:

San José 72-78 Social Federación.

La Armonía 79-72 Ferrocarril (Concordia).

Vélez Sarsfield 74-79 Santa Rosa.

Estudiantes (Concordia) 78-75 Capuchinos.



-Zona 4:

Domingo 28/9 - Desde las 20:

Juventud Unida - Luis Luciano.

BH - Regatas.

Peñarol - Atlético Tala.

Bancario - Zaninetti.