Barracas superó a Argentinos y se mete en el lote de escoltas

Facundo Bruera (foto) anotó los dos goles de la victoria de Barracas Central.
Este sábado la acción por la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional concluyó con el duelo entre Barracas Central y Argentinos Juniors. El partido se disputó en el estadio Claudio Tapia, con arbitraje de Andrés Merlos y presencia en el VAR de Diego Ceballos, en el marco de la 14ª fecha del certamen.
Nota en desarrollo.
Con el triunfo, el Guapo llegó a 21 puntos y se metió en el lote de escoltas junto a Central Córdoba y Estudiantes de La Plata, que todavía deben jugar. El Bicho, por su lado, quedó séptimo con 18 unidades y podría perder el puesto de clasificación dependiendo los resultados de la jornada.
En la próxima fecha, Barracas Central deberá visitar a Unión de Santa Fe el sábado 8 de noviembre, desde las 21.30; mientras que al conjunto de Nicolás Diez -expulsado en este partido- le tocará recibir a Belgrano de Córdoba el lunes 10, desde las 21.15, aunque antes disputará la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.
-SÍNTESIS-
Barracas Central 2-0 Argentinos Juniors.
Goles:
4’PT: Facundo Bruera.
41’ST: Facundo Bruera.
Expulsado:
25’PT: Claudio Bravo (ARG).
Formaciones:
Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Jhontan Candia, Dardo Miloc, Siro Rosané, Manuel Duarte; Facundo Bruera.
DT: Rubén Insúa.
Argentinos Juniors: Sergio Romero; Kevin Coronel, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Claudio Bravo; Emiliano Viveros, Lucas Gómez, Nicolás Oroz; Lautaro Giaccone, Rubén Bentancourt e Ismael Sosa.
DT: Nicolás Diez.
Cambios:
ET: ingresó Javier Ruiz por Manuel Duarte (BAR).
11’ST: ingresó Ignacio Tapia por Jhonatan Candia (BAR).
22’ST: ingresó Joaquín Gho por Emiliano Viveros (ARG).
22’ST: ingresó Lautaro Ovando por Ismael Sosa (ARG).
29’ST: ingresó Tomás Porra por Dardo Miloc (BAR).
34’ST: ingresó Diego Porcel por Nicolás Oroz (ARG).
35’ST: ingresó Facundo Carrizo por Lucas Gómez (ARG).
45’ST: ingresó Iván Guaraz por Javier Ruiz (BAR).
Amonestados:
18’PT: Fernando Tobio (BAR).
40’PT: Manuel Duarte (BAR).
3’ST: Dardo Miloc (BAR).
30’ST: Nicolás Demartini (BAR).
48’ST: Javier Ruiz (BAR).
Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Diego Ceballos.
Estadio: Claudio Tapia.