Barracas superó a Argentinos y se mete en el lote de escoltas

Este sábado la acción por la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional concluyó con el duelo entre Barracas Central y Argentinos Juniors. El partido se disputó en el estadio Claudio Tapia, con arbitraje de Andrés Merlos y presencia en el VAR de Diego Ceballos, en el marco de la 14ª fecha del certamen.

Nota en desarrollo.

Con el triunfo, el Guapo llegó a 21 puntos y se metió en el lote de escoltas junto a Central Córdoba y Estudiantes de La Plata, que todavía deben jugar. El Bicho, por su lado, quedó séptimo con 18 unidades y podría perder el puesto de clasificación dependiendo los resultados de la jornada.

En la próxima fecha, Barracas Central deberá visitar a Unión de Santa Fe el sábado 8 de noviembre, desde las 21.30; mientras que al conjunto de Nicolás Diez -expulsado en este partido- le tocará recibir a Belgrano de Córdoba el lunes 10, desde las 21.15, aunque antes disputará la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

-SÍNTESIS-

Barracas Central 2-0 Argentinos Juniors.



Goles:

4’PT: Facundo Bruera.

41’ST: Facundo Bruera.



Expulsado:

25’PT: Claudio Bravo (ARG).



Formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Jhontan Candia, Dardo Miloc, Siro Rosané, Manuel Duarte; Facundo Bruera.

DT: Rubén Insúa.



Argentinos Juniors: Sergio Romero; Kevin Coronel, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Claudio Bravo; Emiliano Viveros, Lucas Gómez, Nicolás Oroz; Lautaro Giaccone, Rubén Bentancourt e Ismael Sosa.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

ET: ingresó Javier Ruiz por Manuel Duarte (BAR).

11’ST: ingresó Ignacio Tapia por Jhonatan Candia (BAR).

22’ST: ingresó Joaquín Gho por Emiliano Viveros (ARG).

22’ST: ingresó Lautaro Ovando por Ismael Sosa (ARG).

29’ST: ingresó Tomás Porra por Dardo Miloc (BAR).

34’ST: ingresó Diego Porcel por Nicolás Oroz (ARG).

35’ST: ingresó Facundo Carrizo por Lucas Gómez (ARG).

45’ST: ingresó Iván Guaraz por Javier Ruiz (BAR).



Amonestados:

18’PT: Fernando Tobio (BAR).

40’PT: Manuel Duarte (BAR).

3’ST: Dardo Miloc (BAR).

30’ST: Nicolás Demartini (BAR).

48’ST: Javier Ruiz (BAR).



Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Diego Ceballos.



Estadio: Claudio Tapia.