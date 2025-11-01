Estudiantes perdió ante Duendes y fue eliminado del Torneo Regional

En el Predio Cuatro Hectáreas, perteneciente al Jockey Club de Rosario, el Club Estudiantes de Paraná enfrentó este sábado a Duendes por las semifinales del Top 9 en el Torneo Regional del Litoral. El conjunto paranaense llegó como candidato debido a que finalizó segundo en el torneo, aunque debía enfrentarse contra el tercero.

En un encuentro de suma paridad, fue el equipo rosarino el que se impuso por 26-18, de manera que accedió a la definición del torneo. Para el CAE terminó una gran temporada en la que no pudo coronar, pero que le permitió llegar a las instancias finales del Torneo del Interior A y a volver a una semifinal del TRL.

Duendes, por su parte, podrá aspirar a consagrarse campeón en la final que se disputará la próxima semana, nuevamente en el Predio Cuatro Hectáreas.

Para este partido, el entrenador Pedro Fontanetto eligió a: Valentín Haiek, Ramiro Gurovich, Francisco Florean; Álvaro Ferreyra, Facundo Ferrer; Juan Mernes, Felipe Villagrán, Basilio Cañas; Simón Bollo, Máximo Cañas, Augusto Perren, Bruno Heit; Mateo Santana, Franco Rosetto y Tomás Ferreyra.

Segunda División

En la Segunda División también se jugaron las semifinales. En este caso, Tilcara obtuvo un gran triunfo en El Quincho de la Ruta 18 ante Los Caranchos por 25-20 y se hizo acreedor de un lugar en la final. Ahora el Verde podrá aspirar al título de la segunda luego de terminar como escolta en un campeonato sumamente peleado. Su rival será Universitario de Rosario, que superó a Alma Juniors por 36-32 jugando como local y se metió en la definición.

En el partido por la semifinal, el Verde formó con: Valentino Sigura, Bruno Stopello, Roberto Figueroa; Andrés Schroeder, Germán Savio; Juan Arnau, Franco Benítez, Juan Casalongue; Manuel Massoni, Tomás Sigura, Santino Dapit, Renzo Manetti; Álvaro Arias, Renzo Elías y Giuliano Piaggio.