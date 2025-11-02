Argentina cayó ante Brasil en el cierre del “4 Naciones”

Argentina peleó, pero no pudo ante Brasil, que se quedó con la victoria.

Este sábado por la noche finalizó la disputa del “4 Naciones” de Hándbol disputado en La Casa del Handball, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Argentina disputó la final ante Brasil en un partido que contó con el arbitraje de Sebastián Lenci y Julián López Grillo.

Los conducidos por Rodolfo Jung debieron correr desde atrás en todo momento, lo que complicó su desarrollo en el juego. Luego de caer por 16-13 en la primera mitad; en la segunda perdieron nuevamente por 15-10 para acabar con derrota por 31-23 frente al combinado brasileño, que volvió a ganarle luego del triunfo que obtuvo en la fase regular por 30-29.

El goleador del conjunto vencedor fue Haniel Langaro, autor de seis tantos, aunque Gustavo Silva, Hugo Monte y Edney Oliveira aportaron cinco goles cada uno. En el equipo argentino estuvo el goleador del juego: fue Pedro Martínez Cami, autor de ocho tantos.

En los instantes previos al encuentro de Argentina, Chile enfrentó a México por el tercer lugar del torneo. Fue victoria del seleccionado chileno por 31-18 para adueñarse del tercer escalón del podio y propinarle su cuarta derrota al combinado mexicano en igual cantidad de presentaciones.

Fixture y resultados | 4 Naciones

-Miércoles 29/10:

Brasil 38-28 Chile.

México 18-39 Argentina.



-Jueves 30/10:

México 21-36 Chile.

Argentina 29-30 Brasil.



-Viernes 31/10:

Brasil 46-20 México.

Chile 26-29 Argentina.



-Sábado 1/11:

Tercer puesto: México 18-31 Chile.

Final: Argentina 23-31 Brasil.