Atlético María Grande sorprendió a Paraná en el Mutio

Atlético Paraná se estrenó con derrota en el Regional frente a Atlético María Grande.

Este domingo se produjo el estreno de Atlético Paraná en el marco del Torneo Federal Regional Amateur. El partido se llevó a cabo en el estadio Pedro Mutio, donde el Gato recibió la visita de Atlético María grande. En la fecha inaugural de la Zona 2, el equipo mariagrandense había vencido a Cultural de Aranguren, con lo que llegaba con tres puntos.

Y en el Pedro Mutio repitió. El equipo dirigido por Gustavo Romero se hizo fuerte como visitante y se impuso por 2-1 en el estadio del Rojiblanco. Los goles fueron en el primer tiempo, a los 33 y 40 minutos, convertidos por Federico Muller y Leandro Figueroa, respectivamente.

El Gato empujó durante la segunda mitad, pero el descuento llegó recién a los 36 minutos del complemento, por parte de Martín Comacci. No le alcanzó al equipo de Mauricio Chiementín, que tendrá que vencer a Cultural en la tercera fecha para sostener sus chances en la segunda rueda de partidos.

Para este partido, Chiementín eligió como titulares a: Iván Gorosito; Tomás Rouillier, Agustín Alvano, Nicolás Mendoza, Mateo Alberca; Exequiel Gómez, Gerónimo Quintana, Martín Comachi, Nicolás Naz; Agustín García y Sebastián Malimberni.

En frente, Romero dispuso a: Pablo Hergenreder; Tadeo Montiel, Matías Barzola, Gonzalo Vega, Emir María; Leandro Figueroa, Diego López, Marcos Almada, Maximiliano Franco; Osvaldo Rodríguez y Federico Müller.

Operativo retorno

Los demás equipos entrerrianos también tuvieron actividad en el marco de la Región Litoral Sur. En ese contexto destacó la presentación de Defensores de Pronunciamiento, que en su debut goleó a Defensores de Barrio Nébel por 7-0 en el marco de la Zona 5, por la que Libertad de Concordia quedó libre.

Por la Zona 4 hubo igualdad entre Lanús de Concepción del Uruguay y Recreativo San Jorge de Villa Elisa por 0-0. En esta zona quedó libre Social y Deportivo Achirense.

En cuanto a la Zona 3, la única con cuatro equipos, hubo victoria de Parque Sur por 2-0 sobre Atlético Villa Elisa; mientras que Unión y Fraternidad de San Salvador igualó 0-0 con Juventud Unida de Gualeguaychú, otro de los candidatos.

Fixture | Torneo Federal Regional Amateur | Región Litoral Sur | Fecha 2

-Zona 1:

Viernes 31/10:

Unión (Crespo) 2-0 Sportivo Urquiza.

Libre: Neuquen.



-Zona 2:

Domingo 2/11:

Atlético Paraná 1-2 Atlético María Grande.

Libre: Cultural Aranguren.



-Zona 3:

Domingo 2/11:

Parque Sur 2-0 Atlético Villa Elisa.

Unión y Fraternidad 0-0 Juventud Unida.



-Zona 4:

Domingo 2/11:

Lanús 0-0 Recreativo San Jorge.

Libre: Social y Deportivo Achirense.



-Zona 5:

Domingo 2/11:

Defensores de Pronunciamiento 7-0 Defensores de Barrio Nébel.

Libre: Libertad.