Boca ganó un partido caliente en La Plata y lidera la Zona A

Por la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Estudiantes de La Plata recibió a Boca Juniors. El estado UNO Jorge Luis Hirschi fue sede del encuentro del Pincha y el Xeneize en el marco de la Zona A del torneo. El árbitro fue Leandro Rey Hilfer, acompañado por Ariel Penel en el VAR.

El partido comenzó agitado, con una buena jugada de Boca que culminó en un avance por izquierda de Exequiel Zeballos. El atacante se acercó al área y sacó un remate bajo de larga distancia que se fue pegado al poste derecho del arco defendido por Fernando Muslera.

La respuesta del León fue con un avance de Edwuin Cetré por izquierda. El colombiano enganchó para sacarse la marca de Juan Barinaga de encima y luego avanzó hacia adentro de la cancha para sacar su remate. Al disparo le faltó dirección: se fue por encima del travesaño y con Marchesín bien parado como para detenerlo.

Otra vez fue Zeballos el que tuvo una clara para Boca en la continuidad del juego. Luego de una falta de Cetré contra Barinaga, el atacante se encargó de un tiro libre por la banda derecha del ataque. Su remate buscó el costado izquierdo del arco de Muslera, pero una buena estirada del uruguayo permitió que rechazara el balón hacia el tiro de esquina.

Sin que ocurra mucho más y luego de que el Chango desperdiciara otro tiro libre en la puerta del área, llegó la ocasión más clara del juego. Zeballos avanzó por izquierda y luego de una habilitación parecieron agarrarse mutuamente él y Facundo Rodríguez. El atacante cayó dentro del área tras esos agarrones y Rey Hilfer sancionó penal.

De la ejecución se encargó el propio Zeballos, que remató al costado derecho de Muslera, que voló hacia el otro poste. Tanto quiso ajustar el remate Zeballos que terminó dando en el palo. En el rebote nadie llegó y el balón salió del área. Al entretiempo se fueron 0-0.

Estudiantes tuvo rápido en el complemento la más clara de su parte. Tras un tiro de esquina desde la derecha y un par de toques dentro del área, Cristian Medina dejó el balón para Tiago Palacios, que enganchó para su pierna izquierda y sacó un remate alto y al medio que acabó dando en el travesaño ante la estirada de Marchesín. No pudo ser.

Tanto avisó Zeballos, que terminó abriendo el marcador. Fue a los cuatro minutos, luego de una excelente habilitación de Milton Giménez para el avance del atacante. El Chango dejó correr el balón hasta casi el área chica para sacar un zurdazo cruzado que se clavó en el costado izquierdo del arco de Muslera para el 1-0 parcial.

Sobre los nueve minutos, un centro desde la izquierda de Palacios fue a la cabeza de Santiago Núñez, que remató cruzado y en soledad, pero lo hizo directamente afuera por el costado derecho del arco de Marchesín.

Una excelente jugada de Cristian Medina por la izquierda, superando a tres marcadores para ingresar al área terminó con el cruce de Marchesín y la falta que el árbitro sancionó como penal. De la ejecución se encargó Cetré, que picó la definición y anotó el empate a los 14 mientras Marchesín volaba a su derecha.

Un centro desde la derecha de Palacios y el desvío en Ayrton Costa le dio la chance de la definición a Mikel Amondarain, pero el mediocampista no le dio potencia a su remate y Marchesín consiguió atajarlo sin problemas.

Luego de un excelente pase en profundidad de Ander Herrera, Zeballos avanzó por la derecha y se sacó de encima la marca de Eric Meza para buscar con un remate de derecha desde el costado izquierdo del ataque. Un roce en Muslera envió el balón al tiro de esquina en una clara chance para el Xeneize.

A los 35 pudo llegar el gol del Pincha para dar vuelta el resultado. Un error de Advíncula en el despeje le dio la pelota a Cetré, que la jugó al medio para la llegada de Palacios. El atacante llegó a definir con el taco, pero el balón acabó perdiéndose por encima del travesaño.

En una jugada de pelota parada a los 36 tuvo otra chance el León. El centro de Medina fue directo a la cabeza de Núñez, que ganó de arriba ante la estática defensa de Boca y remató directamente afuera por el costado derecho del arco Xeneize. Se acercaba el local a dar vuelta el encuentro.

Sobre los 40 minutos, una fuerte falta de Gabriel Neves sobre Ander Herrera por la banda derecha del ataque de Boca valió para la amarilla de Rey Hilfer. Sin embargo, el VAR convocó al árbitro, que revisó la jugada y cambió su decisión: el mediocampista uruguayo se fue expulsado.

Cuando al partido le quedaban muy pocos minutos, una recuperación en ataque le permitió al Xeneize avanzar por el centro del ataque. Ahí llegó la habilitación de Kevin Zenón para Ander Herrera a quien Fabricio Pérez empujó desde atrás en el borde del área y el árbitro sancionó penal. De la ejecución se encargó Miguel Merentiel, que remató al costado izquierdo mientras Muslera voló hacia el derecho para poner el 2-1 parcial a los 52 minutos.

Ese gol le permitió la victoria a Boca, que así llegó a la línea de Unión de Santa Fe y lidera la Zona A con 23 puntos. Estudiantes, por su parte, quedó relegado al quinto puesto con 21 unidades.

En la próxima fecha, el Pincha tendrá que recibir a Tigre en un partido que se disputará el domingo 9 de noviembre, desde las 21.30. Boca, por su parte, protagonizará el Superclásico frente a River Plate ese mismo domingo, desde las 16.

-SÍNTESIS-

Estudiantes 1-2 Boca Juniors.



Goles:

4’ST: Exequiel Zeballos (BOC).

14’ST: Edwuin Cetré -penal- (EST).

52’ST: Miguel Merentiel -penal- (BOC).



Expulsado:

39’ST: Gabriel Neves (EST).



Incidencia:

50’ST: Exequiel Zeballos (BOC) remató un penal al palo.



Formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

DT: Eduardo Domínguez.



Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.



Cambios:

16’ST: ingresó Luis Advíncula por Juan Barinaga (BOC).

19’ST: ingresó Eric Meza por Román Gómez (EST).

19’ST: ingresó Gabriel Neves por Mikel Amondarain (EST).

23’ST: ingresó Ander Herrera por Carlos Palacios (BOC).

23’ST: ingresó Malcom Braida por Milton Giménez (BOC).

44’ST: ingresó Fabricio Pérez por Tiago Palacios (EST).

44’ST: ingresó Ezequiel Piovi por Edwuin Cetré (EST).

45’ST: ingresó Kevin Zenón por Exequiel Zeballos (BOC).

47’ST: ingresó Joaquín Tobio Burgos por Cristian Medina (EST).



Amonestados:

18’PT: Milton Giménez (BOC).

20’PT: Edwuin Cetré (EST).

47’PT: Facundo Rodríguez (EST).

51’PT: Miguel Merentiel (BOC).

51’PT: Santiago Núñez (EST).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Ariel Penel.



Estadio: Jorge Luis Hirschi.