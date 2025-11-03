Los entrerrianos Carmela Cocco y Lucas Miño, medallistas sudamericanos en Lima

Los atletas entrerrianos Carmela Cocco y Lucas Miño se destacaron en el Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo, disputado en La Videna, Lima, Perú. La concordiense se consagró campeonato en lanzamiento de martillo, mientras que el orundo de La Criolla, Departamento Concordia, ocupó el tercer puesto en lanzamiento de disco. Con sus aportes, Argentina sumó 12 medallas: 3 doradas, 3 plateadas y 6 de bronce.

Cocco registró 56.37 metros para llevarse el título, seguida por la brasileña Kimberly de Souza Assiz con 56.24 y la ecuatoriana Marley Madai Herrera con 54.08. De este modo unió su título Sudamericano U20 al que ya había obtenido en la categoría U18 durante la temporada anterior.

Por su parte, Miño –quien aún pertenece a la categoría U18- logró el tercer puesto con 53.51 metros, escoltando al brasileño Alberto Rodrigues dos Santos Filho (57.52) y al peruano Luis Humberto Fossa (54.70).

El equipo argentino –formado por una nueva generación, en muchos casos debutantes internacionales- ocupó el 6° lugar de la clasificación general, tanto en medallas como en puntaje.

Totalizó tres títulos (Zuberbuhler en 1.500, la menor Irene Pernía en 3.000 y Carmela Cocco en martillo), tres medallas de plata y seis de bronce. Brasil revalidó su condición de campeón absoluto en todas las categorías (puntaje de hombres, damas y general, además del medallero) seguido por Colombia y Ecuador. El certamen contó con la participación de 300 deportistas de 12 países.

Todas las medallas de la Argentina

La marplatense Juana Zuberbuhler logró la medalla dorada en los 1500 metros, con una marca de 4:35.96, y la plateada en los 800 metros, con un tiempo de 2:09.55. Las otras doradas del equipo argentino las obtuvieron Irene Sary en los 3000 metros y la mencionada de Carmela Cocco en lanzamiento de martillo.

Por su parte, el cordobés Francisco Zufiaurre se quedó con el segundo puesto en los 5000 metros y la medalla de bronce en los 3000 metros. Maira Rosas logró la tercera medalla plateada de Argentina en la prueba de lanzamiento de jabalina.

Completaron la cosecha argentina las medallas de bronce de Milagros D’Amico (Salto en Largo), Malena Bustamante (Heptatlón), Valentina Velardez (3000 metros), Manuel Juárez Gianoli (400 metros) y Lucas Miño (Lanzamiento de Disco).

La delegación argentina estuvo integrada por Iñaki Arguindegui, Candela Basualdo, Malena Bustamante, Gael Cardozo, Carmela Cocco, Agustín Coronel, Leonel Cuenca, Milagros Damico, Malena Galván, Paula Gómez, Santiago Guidetti, Manu Juárez, Salvador Lucero, Lucas Miño, Germán Muñoz, Diego Perez, Irene Pernia, Milagros Rosa, Agustín Sagasta, Luci Turinetto, Valentina Velardez, Juana Zuberbuhler y Francisco Zufiaurre.