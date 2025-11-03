“Si no fuera Gallardo, ya estaría fuera de River”, disparó Flotta

En su columna semanal en el programa A Quien Corresponda, programa que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó el mal momento que atraviesa River. Al respecto expresó: “Si a River le cambiamos la camiseta y le ponemos la del Dock Sud, sin menospreciar al Docke, es lo mismo. Juega muy mal este River y la prueba está en que, sacando un poquito el arquero (Franco Armani), que a veces lo salva, lo mismo lateral izquierdo (Huevo Acuña), el resto juega muy mal, o sea, no tiene una idea de fútbol, me llama la atención esto en un equipo de Gallardo”.

A lo que agregó: “No encuentra el fútbol, de hecho, nunca encontró. No tiene una idea de juego, mete pelotazos largos y después se ve que hasta el propio Gallardo perdió la brújula porque puso al chico Jaime por Colidio, que se lesionó, y después más tarde lo sacó, o sea, hay una incoherencia en todo el funcionamiento del equipo, que es grave”

Y añadió: “Debe ser el peor momento de Gallardo River porque perdió el año pasado la clasificación con Platense, perdió la Copa Argentina con Independiente Rivadavia en los penales, perdió en la Libertadores con Palmeiras, encima en el campeonato está cuarto, con problemas para clasificar a la Copa Libertadores del año que viene”.

Y sentenció: “Si hubiese sido otro entrenador en vez de Gallardo ya estaría fuera de River, porque a Martín Demichelis, con mucho menos, lo sacaron del cargo”.

En el medio se refirió a los malos arbitrajes y al poco tiempo de juego neto que hay en los partidos: “El otro día, en el partido de Racing y Flamengo, por la Copa Libertadores, en el segundo tiempo si se jugaron 20 o 22 minutos fue mucho”.

Enseguida se refirió a la victoria de Boca en La Plata y de Unión en Rosario: “Fue un buen triunfo de Boca y Unión, ambos están con muchas expectativas. Un gran trabajo de Madelón, que otra vez volvió, lo ubica a Unión donde debe estar, peleando en los puestos de arriba, y bueno, un gran mérito lo que están haciendo. Espero que clasifique y va a pelear por ahí el campeonato, porque en esto mata-mata no se puede saber qué va a pasar”.

Y anexó: “Y Boca ganó en un estadio muy difícil como es el de Estudiantes. Tuvo la ausencia de paredes, pero las suplió bien Úbeda, poniendo a Belmonte y Delgado en el medio, y después por afuera Palacios y por el otro lado Ceballos fue la gran figura”.

Enseguida resaltó: “Lo de Ceballos fue notable porque tiene esos arranques, esos frenos, un chico que lamentablemente tuvo una serie de lesiones”.

