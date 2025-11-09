El Superclásico abre una jornada cargada de fútbol

Este domingo, Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Será el primero de los cinco partidos que se disputarán durante la jornada correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

16.30: Boca Juniors – River Plate (Interzonal)

En el estadio Alberto J. Armando, Boca Juniors recibirá este domingo a River Plate en una nueva edición del Superclásico. El partido comenzará a las 16.30 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

Con 23 puntos, el Xeneize llegó a esta fecha como puntero de la Zona A junto a Unión, mientras que en la tabla anual se ubica como escolta con 56 unidades, cerca de asegurar la clasificación a la Copa Libertadores. El Millonario, por su parte marcha en la sexta ubicación con 21 unidades y está tercero en la tabla anual, con 52 puntos, en el puesto de repechaje de la Copa Libertadores.

En su última presentación, el conjunto de Claudio Úbeda venció a Estudiantes por 2-1 en condición de visitante; mientras que el equipo de Marcelo Gallardo perdió ante Gimnasia de La Plata por 1-0.

19.20: Sarmiento – Instituto (Zona B)

En el estadio Eva Duarte, Sarmiento de Junín recibirá a Instituto de Córdoba a partir de las 19.20 en el marco de la Zona B del Torneo Clausura. El árbitro del encuentro será Ariel Penel, acompañado en el VAR por Adrián Franklin. Este partido contará con la transmisión de TNT Sports.

El Verde, todavía metido en la lucha por evitar el descenso, se encuentra noveno en su grupo con 16 puntos y en la tabla anual cuenta con 31 unidades, en la 27ª posición del torneo. Instituto, por su lado, marcha en la 12ª posición de la misma zona con 15 unidades.

En su última presentación, Sarmiento empató con Platense por 1-1 en condición de visitante; mientras que La Gloria cayó como local por 3-1 ante Rosario Central, por lo que buscará la recuperación.

19.20: Banfield – Aldosivi (Zona A)

También a partir de las 19.20 habrá acción en el estadio Florencio Sola, en donde Banfield recibirá a Aldosivi. El encuentro contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza. La transmisión de este partido será responsabilidad de ESPN premium.

Actualmente, el Taladro se ubica en la séptima posición de la tabla con 20 puntos, sin objetivos en la clasificación de las copas, ni en la lucha por el descenso; mientras que Aldosivi está último con 12 unidades y sumido en la lucha por evitar el descenso tanto en la tabla anual, como en la tabla de los promedios.

En su última presentación, Aldosivi derrotó a Independiente Rivadavia de Mendoza por 3-1; mientras que Banfield viene de obtener un importante triunfo en el clásico ante Lanús por 2-1.

21.30: Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

A partir de las 21.30, el estadio Monumental José Fierro recibirá uno de los dos partidos que comenzará en ese horario: Atlético Tucumán recibirá a Godoy Cruz. El duelo se disputará con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por José Carreras. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

Con 15 puntos, el Decano se ubica en la undécima posición de la tabla de posiciones, pero lo más preocupante es que se encuentra 26° en la tabla anual, con 31 unidades. El Tomba por su parte, está penúltimo en la tabla anual con 28 unidades; mientras que marcha último en su grupo con apenas 11 unidades.

En su última presentación, Independiente venció a Atlético Tucumán por 3-0; mientras que el conjunto mendocino igualó 0-0 ante San Martín de San Juan en su última presentación.

21.30: Tigre – Estudiantes (Zona A)

También desde las 21.30, Tigre recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio José Dellagiovanna. El duelo que se enmarca en la Zona A se desarrollará con el arbitraje de Daniel Zamora, acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

El Matador se ubica en la novena posición de la tabla dentro de su grupo con 19 unidades; mientras que el conjunto platense está sexto con 21 puntos. Ambos elencos pelean por su clasificación a torneos internacionales: en el caso del equipo de Diego Dabove, suma 46 puntos y está décimo, a un punto de la Copa Sudamericana; mientras que el elenco platense está 12°, con 42 unidades y necesita ganar sus dos encuentros.

En su última presentación, Tigre visitó a Belgrano, con el que empató 0-0 en condición de visitante; mientras que el conjunto platense viene de perder por 2-1 en condición de local ante Boca Juniors.