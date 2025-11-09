Un concierto memorable: la violinista Pilar Polícano deslumbró en Paraná junto a la Sinfónica de Entre Ríos

Pilar Polícano, junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, en un concierto inolvidable.

Más de quinientas personas colmaron el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, donde el público comenzó a hacer fila una hora antes del concierto para poder ingresar al salón. La Sinfónica de Entre Ríos, bajo la dirección de Luis Gorelik, y presencia destacada de la joven violinista Pilar Polícano ofrecieron una velada inolvidable que celebró el regreso de la orquesta al espacio reinaugurado.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz volvió a vibrar anoche con una de esas funciones que quedan en la memoria. Bajo la dirección de Luis Gorelik, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofreció un concierto memorable junto a la destacada violinista Pilar Polícano, en una velada que reunió a más de quinientas personas en calle Racedo 250.

El programa, dedicado íntegramente a P. I. Tchaikowsky, incluyó fragmentos de los ballets La Bella Durmiente y El Cascanueces, además del célebre Concierto para violín y orquesta Op. 35, una de las obras más desafiantes del repertorio romántico. Polícano, con apenas 18 años, desplegó una musicalidad refinada y una presencia escénica que cautivó desde los primeros compases, sostenida por la dirección precisa y emotiva de Gorelik.

El director Luis Gorelik manifestó felicidad por tocar en el Juan L. Ortiz.

El público acompañó con atención y respeto cada movimiento, y al finalizar respondió con una ovación prolongada. La noche tuvo además un valor simbólico: fue una de las primeras presentaciones de la orquesta en el Centro Cultural Juan L. Ortiz tras su reinauguración, un espacio que recuperó su esplendor arquitectónico y acústico.

Antes de comenzar el concierto, el director Luis Gorelik expresó su felicidad por volver a tocar en el lugar y destacó la importancia de que la Sinfónica recupere su vínculo con el público paranaense en un espacio tan querido y valorado por la comunidad.

Entre las autoridades presentes se encontraba la intendenta de Paraná, Rosario Romero, quien celebró la calidad artística de la velada y la respuesta del público.

En declaraciones exclusivas a ANÁLISIS y Radio Plaza, luego del concierto Romero expresó: “Fue una belleza escuchar a Pilar (Policano) junto a la Sinfónica. Hermosísimo. En verdad agradezco a la Orquesta Sinfónica y a Pilar que nos haya enaltecido en esta sala que sonó tan bien esta noche con nuestra orquesta”, destacó.

“En este año que hemos podido inaugurar la hermosa sala refaccionada, todo parece embellecer cada día más a este espacio cultural”.

Sobre la respuesta del público, Romero con entusiasmo respondió: “Fue impresionante, habíamos puesto 500 sillas y hubo gente parada”.

Pilar Polícano deslumbró al público en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Una carrera que cruza fronteras

Nacida en Buenos Aires en 2007, Pilar Polícano comenzó a tocar el violín a los seis años en la Orquesta Escuela de Lanús. En 2022 se trasladó a Viena para estudiar con el maestro Boris Kuschnir, tras haberse formado en Argentina con Rafael Gíntoli.

Ganadora de premios internacionales como el Arthur-Waser 2025, el Grand Prix en la Yankelevitch International Violin Competition, y el primer premio en el Concurso Internacional de Violín de San Petersburgo, Polícano ha actuado en salas emblemáticas como el Teatro Colón, el KKL Luzern y el Victoria Hall de Ginebra. En 2023 fue invitada a tocar ante el Papa Francisco en Hungría.

Su paso por Paraná dejó una impresión profunda: una joven intérprete que, desde la sensibilidad y la técnica, proyecta un futuro prometedor dentro del panorama musical internacional. Anoche, su violín fue el puente perfecto entre la tradición y la emoción viva del presente.