Mundial U17: Argentina aplastó a Fiji y cerró como líder del Grupo D

Argentina goleó a Fiji y lidera la tabla de entre los que finalizaron como punteros.

Este domingo por la mañana, la selección argentina de fútbol U17 enfrentó a su par de Fiji en el cierre de la disputa del Grupo D del Mundial de la categoría. El partido se jugó en la tercera cancha del ASPIRE Academy de Qatar, sede del mundial. El árbitro del encuentro fue Kwinsi Williams.

El equipo de Diego Placente fue muy superior y goleó por 7-0 al conjunto asiático. Los goles del elenco argentino los anotaron Uriel Ojeda (por triplicado), Mateo Martínez (por duplicado), Santiago Silveiro y Foe, en contra.

Con el cierre de los primeros grupos, Argentina manda en la tabla de posiciones de líderes con nueve puntos y diferencia de gol +11, por lo que se enfrentaría al último de los clasificados entre los que finalicen terceros.

Para este partido, Placente formó a: Juan Centurión; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Thiago Yáñez, Santiago Silveira; Santiago Espíndola, Gastón Bouhier; Can Armando Güner, Facundo Jainikoski; Ramiro Tulián.