Tilcara no pudo con Universitario y cayó en la final del TRL

Universitario fue superior y logró el ascenso con holgura ante Tilcara.

Este sábado por la tarde concluyó el torneo de Segunda División del Torneo Regional del Litoral. El Club Tilcara de Paraná jugó la final frente a Universitario de Rosario, que llegó a la definición como el mejor equipo de la fase regular. El duelo se disputó en el predio Fisherton del Jockey Club de la localidad santafesina.

No hubo equivalencias en el encuentro que acabó ganando el equipo rosarino por un amplio 57-7. El Verde intentó con sus herramientas, pero no pudo quebrar al mejor equipo del torneo, que logró el ascenso hacia la máxima divisional, que tendrá una restructuración en la próxima temporada.

El Verde no pudo llegar a la principal división del rugby regional, en donde lo esperaban el Paraná Rowing Club y el Club Estudiantes, tal como ocurrió algunos años atrás, cuando los tres equipos compartieron categoría.

Pese a la derrota final, no debe quedar en el olvido la gran temporada del conjunto paranaense, que perdió pocas veces a lo largo de la temporada.

En este encuentro, el director técnico Guillermo Aguilera optó por: Valentino Sigura, Bruno Stopello, Roberto Figueroa; Andrés Schroeder, Germán Savio; Juan Arnau, Franco Benítez, Juan Casalongue; Manuel Massoni, Tomás Sigura, Renzo Manetti, Álvaro Arias; Santino Dapit, Giuliano Piaggio y Renzo Elías.