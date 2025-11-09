Transitaban con un camión cargado de naranjas robadas: fueron identificados

Los hombres fueron trasladados a la Comisaría Nº 1 de Chajarí para su correcta identificación

Este viernes, alrededor de las 18:30 horas, personal policial de la Comisaría Nº 21 de Villa del Rosario intervino en avenida 9 de Julio, entre calle Nº 19 y “La Barra”, en colonia Santa Eloísa, donde se constató la presencia de dos hombres que se movilizaban en un camión Ford F-350 cargado con cajones de naranjas.

Los individuos fueron trasladados a la Comisaría Nº 1 de Chajarí para su correcta identificación, procediéndose además a la retención del vehículo por carecer de seguro obligatorio.

Según lo indicado a este medio, de las averiguaciones realizadas por los efectivos policiales, surgió la presunta sustracción de cítricos en quintas de la mencionada zona rural. Posteriormente, la Policía local recibió una denuncia del productor afectado, quien reconoció como de su propiedad las frutas trasladadas en el rodado, indicó el sitio Tal cual Chajarí.

Por tal motivo y conforme lo dispuesto, los elementos fueron entregados al denunciante. En cuanto a los ocupantes del vehículo, continuaron en libertad.