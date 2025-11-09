Un cumpleaños en Paraná terminó con un apuñalado y un adolescente detenido

La situación se descontroló y el herido tuvo que ser llevado de urgencia al hospital para que fuera atendido. Lograron capturar al agresor.

Un adolescente fue detenido tras un enfrentamiento en un cumpleaños en Paraná, acusado de ser la persona que hirió con un cuchillo a un joven. El herido debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

Según se informó a AHORA, el adolescente detenido tiene 17 años. Todo sucedió la madrugada de este domingo cuando un patrullero de la Comisaría Quinta circulaba por la intersección de calles Estado de Palestina y República de Siria.

Los efectivos policiales encontraron a un joven de 20 años que estaba ensangrentado y con una herida cortopunzante en la zona axilar derecha, por lo que pidieron su derivación al hospital.

Luego, testigos del incidente informaron que la agresión ocurrió durante un cumpleaños en la Cortada 542 y señalaron al autor del ataque, a quien se logró localizar horas más tarde.

Informado el fiscal en turno de la situación, se dispuso el secuestro de las prendas del herido, así como la intervención de Criminalística para llevar a cabo la investigación correspondiente. Además, se citó a los testigos para que brinden su declaración.